Phát hiện cựu nhân viên ngân hàng nhận 1,7 tỷ đồng của khách hàng để làm thủ tục đáo hạn nhưng không nộp tiền vào ngân hàng

Thu Thuỷ (TH) | 20-05-2026 - 21:57 PM | Smart Money

Tin tưởng đối tượng, 04 khách hàng đã giao cho Dân tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng để thực hiện thủ tục đáo hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dân đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Đình Dân (SN 1991) trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, Phan Đình Dân nguyên là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng. Sau khi nghỉ việc tại ngân hàng, đối tượng vẫn tiếp tục liên hệ với khách hàng, đưa thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng, tất toán hồ sơ vay vốn để tạo lòng tin.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Đình Dân để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn hoặc thực hiện các thủ tục đáo hạn ngân hàng cần trực tiếp đến trụ sở ngân hàng hoặc sử dụng các kênh giao dịch chính thống; không chuyển tiền cho cá nhân trung gian khi chưa xác minh rõ thông tin nhằm tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Phan Đình Dân khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: số 04 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng﻿

"Gửi tiết kiệm lãi suất tới 8%/năm nhưng tôi vẫn quyết định rút ra rồi gửi lại toàn bộ"

Có thể xóa lịch sử nợ xấu trên CIC để tiếp tục vay ngân hàng hay không?

Quảng Trị: Tài khoản ngân hàng đột ngột nhận số tiền lớn, người phụ nữ được công an liên hệ làm việc

20:55 , 20/05/2026
Đại diện Cục Thuế cảnh báo những dòng tiền sau chuyển vào tài khoản cá nhân có thể bị nghi trốn thuế

20:53 , 20/05/2026
Đòi 80 tỷ đồng từ vé Vietlott trúng 2 năm trước, khách bị từ chối: Ngân hàng lên tiếng

18:09 , 20/05/2026
Ngành Thuế đã nắm thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, những giao dịch cá nhân nào sẽ bị giám sát?

15:10 , 20/05/2026

