ACB Leadership Summit 2026: “Không còn sự xa xỉ của việc bám cứng vào một kế hoạch cố định”

Tại ACB Leadership Summit 2026, câu chuyện “How to Be Bold in Turbulent Times” mở ra nhiều góc nhìn về bản lĩnh lãnh đạo, năng lực thích ứng và cách doanh nghiệp tiến về phía trước khi sự chắc chắn ngày càng trở nên xa xỉ.

Giá trị lớn nhất đến từ việc các lãnh đạo có cơ hội trao đổi góc nhìn với nhau

Từ những góc nhìn thực tế tại ACB Leadership Summit 2026, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng điều giá trị nhất không chỉ nằm ở nội dung từ Giáo sư Harvard Business School, mà ở cơ hội được nhìn lại chính tổ chức của mình giữa một thế giới ngày càng nhiều bất định.

Bà Vưu Lệ Quyên, CEO Biti’s (bên trái) & ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB

Bà Vưu Lệ Quyên, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti's) nhận định khi vận hành doanh nghiệp trong thời gian dài, các tổ chức rất dễ trở nên quen thuộc với chính cách mình đang làm mọi thứ mỗi ngày. Và đó cũng là lý do những không gian học tập như Leadership Summit trở nên cần thiết hơn trong bối cảnh hiện nay.

“Leadership Summit cho mình cơ hội để nhìn lại doanh nghiệp, nhìn lại chính mình và học hỏi từ cách những doanh nghiệp khác đang vượt qua các thách thức tương tự,” bà chia sẻ.

CEO Biti’s cho rằng giá trị lớn của chương trình không chỉ nằm ở phần nội dung từ diễn giả, mà còn ở việc các lãnh đạo có cơ hội trao đổi thực chất với nhau trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang cùng đối mặt với các bài toán tương tự về tăng trưởng, chuyển đổi và con người.

“Chúng ta có thể nghĩ rằng mình đang làm tốt rồi, nhưng luôn có thể làm tốt hơn với những gì học được,” bà nói.

Đồng quan điểm về áp lực thay đổi trong giai đoạn hiện nay, bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Phong Phú, cho rằng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay không còn chỉ nằm ở quy mô, nguồn lực hay những mô hình từng tạo nên thành công trong quá khứ.

“Lợi thế đó còn đến từ năng lực thích ứng, năng lực đổi mới và chất lượng tư duy của người lãnh đạo. Trong giai đoạn này, nếu chúng ta không đổi mới, thì đó chính là rủi ro lớn nhất,” bà Phương chia sẻ.

Ông Niwat Athiwattananont, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Bình Minh

Ông Niwat Athiwattananont, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Bình Minh, lại đặc biệt ấn tượng với góc nhìn về “collective leadership” được thảo luận tại chương trình. Theo ông, trước đây nhiều doanh nghiệp thường nhìn vai trò lãnh đạo theo hình mẫu của một “hero leader”, người đưa ra các quyết định táo bạo và dẫn dắt tổ chức bằng tầm nhìn cá nhân.

Tuy nhiên, sau chương trình, ông cho rằng: “Giá trị cốt lõi không nằm ở một cá nhân anh hùng, mà nằm ở năng lực lãnh đạo của cả đội ngũ, cách mọi người cùng thay đổi tư duy, thay đổi hành động và hỗ trợ lẫn nhau,” ông chia sẻ.

Lãnh đạo Nhựa Bình Minh cũng cho rằng trong một thế giới ngày càng nhiều bất định, điều quan trọng không chỉ là đưa ra các quyết định lớn, mà là xây dựng được một tổ chức đủ linh hoạt, đủ “agile” và đủ khả năng thích ứng trước các biến động liên tục của thị trường.

Việc duy trì Leadership Summit qua nhiều năm cũng phản ánh một hướng đi khá khác biệt của ACB trong cách xây dựng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhiều thương hiệu tài chính đầu tư mạnh vào các hoạt động giải trí, concert hay trải nghiệm đại chúng để gia tăng nhận diện, ACB lại kiên trì xây dựng các không gian học tập, đối thoại và chia sẻ tri thức dành cho giới lãnh đạo và doanh nghiệp.

Theo Giáo sư Gulati, các mô hình tiếp cận Khách hàng truyền thống hiện nay đang dần trở nên hạn chế nếu chỉ dừng ở trải nghiệm hay ưu đãi mang tính hình thức. Ông Nguyễn Khắc Nguyện, Phó Tổng Giám đốc ACB, cũng gọi giá trị lớn nhất mà ACB muốn xây dựng qua Leadership Summit là “collective wisdom” - sự thông thái tập thể hình thành từ việc các lãnh đạo cùng nhau học hỏi, phản biện và chia sẻ trải nghiệm thực tế. Điều đặc biệt của những không gian như thế này là khi bước vào lớp học, mọi người không còn chỉ là khách hàng, đối tác hay doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái. Họ trở thành những ‘bạn học’, cùng chia sẻ áp lực, thách thức và cách mình đi qua sự bất định.

“Lãnh đạo không phải là né tránh cơn bão, mà là giúp tổ chức tiến về phía trước giữa cơn bão đó”

Phần chia sẻ của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ACB, tại Leadership Summit 2026 mở ra một góc nhìn đáng chú ý về cách các doanh nghiệp đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác của nền kinh tế toàn cầu: nơi những “black swan events” không còn là các cú sốc hiếm gặp, mà dần trở thành trạng thái bình thường mới.

Trong vài năm qua, cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu liên tục đi qua các "black swan events”: đại dịch, khủng hoảng chuỗi cung ứng, xung đột địa chính trị, lạm phát, AI và làn sóng chuyển đổi công nghệ với tốc độ chưa từng có.Theo ông Huy, điều đáng chú ý là những cú sốc này không chỉ thay đổi thị trường, mà còn thay đổi hoàn toàn cách lãnh đạo phải đưa ra quyết định.

“Tốc độ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự đúng đắn,” ông chia sẻ. “Đôi khi, điều quan trọng không phải là phản ứng nhanh nhất, mà là đưa ra quyết định đúng dựa trên sự rõ ràng về mục tiêu, năng lực tổ chức và tầm nhìn dài hạn.”

Trong bối cảnh đó, “bold” không còn đơn thuần là tăng trưởng nhanh hay đưa ra các quyết định lớn. Theo cách nhìn được chia sẻ tại Leadership Summit năm nay, sự táo bạo nằm ở khả năng giữ được định hướng dài hạn ngay cả khi thị trường liên tục thay đổi.

Đó cũng là lý do chủ đề How to Be Bold in Turbulent Times tạo nhiều đồng cảm với cộng đồng doanh nghiệp năm nay — đặc biệt trong bối cảnh các lãnh đạo đang phải liên tục cân bằng giữa tăng trưởng ngắn hạn, áp lực thị trường và năng lực thích ứng dài hạn của tổ chức.

“Những tổ chức vươn lên mạnh mẽ nhất không phải là những tổ chức tránh được khó khăn, mà là những tổ chức biết chuyển hóa nghịch cảnh thành cơ hội,” ông Huy nói.

Giáo sư Gulati từ Harvard Business School (bên trái) & ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB

Ở góc độ này, “black swan” không chỉ là một thách thức của nền kinh tế, mà còn là phép thử đối với năng lực thích ứng, bản lĩnh lãnh đạo và khả năng tái tạo của doanh nghiệp.

Điều đó cũng phần nào phản ánh cách ACB nhìn về vai trò của mình trong giai đoạn mới. Nếu trước đây ngân hàng chủ yếu đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua vốn và các giải pháp tài chính, thì hiện nay, ACB đang mở rộng vai trò sang việc xây dựng các nền tảng học tập, đối thoại và chia sẻ tri thức giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và thích ứng trong bối cảnh biến động ngày càng trở thành trạng thái thường trực.

Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa lớn hơn của Leadership Summit năm nay: không chỉ bàn về cách tăng trưởng trong bất định, mà là cách để tổ chức vẫn đủ bản lĩnh tiến về phía trước ngay cả khi chưa có đầy đủ sự chắc chắn.

“Không còn sự xa xỉ của việc bám cứng vào một kế hoạch cố định”

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình là góc nhìn của Giáo sư Ranjay Gulati, về bản chất của “boldness” trong lãnh đạo.

Theo Giáo sư Gulati từ Harvard Business School, người dẫn dắt hội nghị, đồng thời là tác giả của cuốn sách “How to be bold”, cho rằng điều khó nhất với các tổ chức, đặc biệt là những tổ chức đã thành công, nằm ở việc vượt qua trạng thái tự mãn, sợ mất đi những gì mình đang có để tiếp tục thay đổi.

Ông cũng nhấn mạnh rằng “bold” không đồng nghĩa với liều lĩnh. Theo Giáo sư Gulati, có một ranh giới rất mong manh giữa “reckless” và “courageous” - giữa liều lĩnh và sự táo bạo có chủ đích. Điều quan trọng là khả năng xây dựng sự thay đổi một cách có kỷ luật, có kế hoạch và bền bỉ theo thời gian.

Ông Nguyễn Khắc Nguyện Phó Tổng Giám đốc ACB

Ông Nguyễn Khắc Nguyện cũng cho rằng trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi quá nhanh, các bản kế hoạch cũng có “tốc độ lỗi thời” ngày càng cao. Điều đó buộc lãnh đạo không chỉ giỏi lập kế hoạch, mà còn phải đủ linh hoạt để liên tục cập nhật và điều chỉnh chiến lược.

“Một điều quan trọng mà chúng tôi rút ra từ khóa học lần này là: không còn sự xa xỉ của việc bám cứng vào một kế hoạch cố định nữa. Direction over perfection (tạm dịch: Giữ đúng hướng quan trọng hơn một kế hoạch hoàn hảo) - điều quan trọng là đi đúng hướng,” ông nói.

Và có lẽ đó cũng là lý do chủ đề How to Be Bold in Turbulent Times nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp năm nay. Bởi giữa một thế giới ngày càng khó đoán định, điều các lãnh đạo tìm kiếm không còn chỉ là tăng trưởng, mà là một cách tăng trưởng đủ bền vững để đi đường dài.