Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC sáng ngày 25/5

Đầu giờ sáng hôm nay ngày 25/5, giá vàng trên thị trường phổ biến ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ở mức 158,0 – 161,0 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, giá vàng miếng và vàng nhẫn đều ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh sâu, giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Như vậy, người mua vàng cách đây 7 ngày và bán ra lúc này có thể chịu lỗ tới 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vừa bật tăng khá mạnh với mức tăng 65 USD/ounce. Hiện giá vàng giao ngay ở mức 4.574 USD/ounce.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn duy trì quan điểm bi quan về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn kiên định với xu hướng lạc quan bất chấp đà giảm của kim loại quý này.

“Giá vàng đã xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 4.500 USD nhưng phần lớn thời gian trong tuần vẫn dao động tích lũy phía trên mốc này,” ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định. “Tuy nhiên, vàng vẫn chưa cho thấy tín hiệu bứt phá rõ ràng theo hướng tăng. Để xác lập xu hướng đi lên, giá cần vượt khu vực 4.600 USD. Dù thị trường trái phiếu phục hồi, phe đầu cơ giá lên đối với vàng vẫn chưa thể giành lại quyền kiểm soát. Rủi ro giảm giá có thể kéo dài về vùng đường trung bình động 200 ngày, hiện quanh mức 4.370 USD.”

Ông Chandler cũng cho rằng cuộc xung đột tại Trung Đông càng kéo dài thì nguy cơ các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng Vịnh tiếp tục bán vàng dự trữ chính thức càng gia tăng.

“Khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục dao động giằng co như thời gian gần đây nhưng với xu hướng nghiêng nhẹ về tăng trong tuần tới,” ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo. “Tôi nghiêng về kịch bản tăng.”

Trong khi đó, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, lại giữ quan điểm ngược lại: “Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu rạn nứt. Điểm nghẽn vẫn là vấn đề vũ khí hạt nhân và tình hình đang xấu đi khi cả hai bên đều giữ lập trường cứng rắn. Điều này không có lợi cho giá vàng kể từ khi xung đột bùng phát.”

“Bên cạnh đó, cả chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố tuần trước đều tăng mạnh, trong đó PPI lên mức cao nhất nhiều năm,” ông Checkan nhấn mạnh. “Khả năng cắt giảm lãi suất đã bị loại khỏi kịch bản từ khá lâu. Thậm chí, thị trường hiện bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trở lại. Dù lợi suất thực vẫn chưa đủ hấp dẫn, mặt bằng lãi suất cao hơn thường gây áp lực giảm đối với giá vàng.”

Trong cuộc khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News tuần này, có 13 chuyên gia phân tích tham gia, với tâm lý trên Phố Wall phần nào cải thiện nhưng vẫn nghiêng về xu hướng bi quan sau khi giá vàng tiếp tục không giữ được các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Chỉ có 2 chuyên gia, tương đương 15%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 8 người, chiếm 62%, nhận định giá sẽ giảm. Ba chuyên gia còn lại, tương ứng 23%, cho rằng thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 32 phiếu bầu từ các nhà đầu tư cá nhân, với phần lớn vẫn duy trì quan điểm lạc quan bất chấp đà giảm của vàng. Có 18 nhà đầu tư bán lẻ, tương đương 56%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 7 người, chiếm 22%, dự báo kim loại quý này sẽ suy yếu. Bảy nhà đầu tư còn lại, tương ứng 22%, cho rằng giá vàng sẽ dao động đi ngang trong tuần giao dịch tới.