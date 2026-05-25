Ngân hàng thông báo, nhận cuộc gọi sau không nên bắt máy, không kết bạn Zalo

Theo Huỳnh Duy | 25-05-2026 - 10:01 AM | Smart Money

Người dân nên lưu ý các cuộc gọi có nội dung bất thường; tránh kết bạn Zalo.

Chỉ một cuộc gọi tự xưng, nhiều người dùng có thể mất toàn bộ tiền trong tài khoản nếu làm theo hướng dẫn của kẻ gian. Trước tình trạng lừa đảo qua điện thoại gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, LPBank vừa phát đi cảnh báo tới khách hàng về nguy cơ bị đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

LPBank cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng, công an hoặc cơ quan chức năng để gọi điện lừa đảo khách hàng.

Theo cảnh báo từ ngân hàng, các đối tượng thường thông báo tài khoản của khách hàng có dấu hiệu bất thường, liên quan đến hành vi rửa tiền, phát sinh nợ xấu hoặc yêu cầu hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng, mở thẻ, cập nhật thông tin sinh trắc học.

Sau khi tạo tâm lý hoang mang, kẻ gian tiếp tục yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP hoặc truy cập vào các đường link giả mạo có giao diện giống website chính thức của ngân hàng.

Đáng chú ý, nhiều nạn nhân còn bị yêu cầu chuyển tiền vào “tài khoản an toàn” với lý do phục vụ xác minh hoặc điều tra. Sau khi khách hàng thực hiện giao dịch, toàn bộ số tiền nhanh chóng bị chiếm đoạt.

LPBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, số thẻ ngân hàng hay bất kỳ thông tin bảo mật nào qua điện thoại, tin nhắn hoặc các đường link không rõ nguồn gốc.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh không yêu cầu khách hàng chuyển tiền để xác minh tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào. Người dùng cần kiểm tra kỹ website, ứng dụng chính thức trước khi đăng nhập hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, khách hàng được khuyến nghị liên hệ ngay tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

