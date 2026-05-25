Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ACB điều chỉnh một loại phí quan trọng đối với người dùng thẻ tín dụng

Thu Thủy | 25-05-2026 - 09:24 AM | Smart Money

ACB điều chỉnh một loại phí quan trọng đối với người dùng thẻ tín dụng

Mức phí mới sẽ được áp dụng từ tháng 6/2026.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo điều chỉnh phí chuyển đổi trả góp qua thẻ tín dụng cá nhân khi đăng ký qua các kênh tại ACB, áp dụng từ ngày 02/06/2026.

Theo đó, đối với giao dịch chi tiêu (Sales), phí chuyển đổi trả góp được tính trên số tiền chuyển đổi ban đầu. Cụ thể, kỳ hạn 3 tháng áp dụng mức phí 1,99%; kỳ hạn 6 tháng áp dụng mức phí 3,99%; kỳ hạn 9 tháng áp dụng mức phí 5,99%; và kỳ hạn 12 tháng áp dụng mức phí 6,99%.

Đối với giao dịch rút tiền mặt (Cash), phí chuyển đổi trả góp được áp dụng ở mức 1,2% trên số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu. Đồng thời, khách hàng sẽ chịu thêm phí quản lý giao dịch trả góp ở mức 1,0% trên số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu vào từng kỳ sao kê hàng tháng.

Ngoài ra, ACB cũng vừa thông báo điều chỉnh biểu phí thường niên đối với thẻ tín dụng Lotusmiles Pay do ACB phát hành, áp dụng từ ngày 01/06/2026.

Theo đó, đối với thẻ chính phát hành trước ngày 01/06/2026, khách hàng được miễn 100% phí thường niên năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, thẻ hạng Silver áp dụng mức phí thường niên 990.000 đồng/năm (đã gồm VAT), hạng Titan áp dụng mức phí 1,9 triệu đồng/năm (đã gồm VAT), trong khi các hạng Gold, Platinum và Million Miler áp dụng mức phí 2,9 triệu đồng/năm (đã gồm VAT). Chủ thẻ sẽ được miễn phí thường niên nếu doanh số giao dịch thanh toán (Sale) trong 12 tháng gần nhất đạt tối thiểu 50 triệu đồng đối với hạng Silver, 75 triệu đồng đối với hạng Titan, 100 triệu đồng đối với hạng Gold và 250 triệu đồng đối với hạng Platinum, Million Miler.

Từ năm thứ ba, tất cả các hạng thẻ phát hành trước ngày 01/06/2026 áp dụng mức phí thường niên 1 triệu đồng/năm (đã gồm VAT). Điều kiện miễn phí thường niên là doanh số giao dịch thanh toán trong 12 tháng gần nhất đạt tối thiểu 50 triệu đồng.

Đối với thẻ phát hành từ ngày 01/06/2026, khách hàng được miễn 100% phí thường niên trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, phí thường niên áp dụng ở mức 1 triệu đồng/năm (đã gồm VAT). Chủ thẻ được miễn phí thường niên nếu doanh số giao dịch thanh toán trong 12 tháng gần nhất đạt tối thiểu 50 triệu đồng.

ACB cho biết thẻ phụ không thuộc phạm vi áp dụng biểu phí này. Hạng thẻ được cấp theo hạng hội viên Bông Sen Vàng (Lotusmiles) của khách hàng tại thời điểm đăng ký phát hành thẻ.

Thu Thủy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giao 6 lượng vàng 24k để nhận đất trong 10 năm, người đàn ông bất ngờ đòi hủy thỏa thuận, lấy lại toàn bộ vàng và trả đất

Giao 6 lượng vàng 24k để nhận đất trong 10 năm, người đàn ông bất ngờ đòi hủy thỏa thuận, lấy lại toàn bộ vàng và trả đất Nổi bật

Băn khoăn của người sắp đi Thái Lan du lịch, xem concert: Dùng tài khoản ngân hàng Việt là đủ hay vẫn cần thẻ tín dụng, đổi baht?

Băn khoăn của người sắp đi Thái Lan du lịch, xem concert: Dùng tài khoản ngân hàng Việt là đủ hay vẫn cần thẻ tín dụng, đổi baht? Nổi bật

Sau góp ý của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính rút đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

Sau góp ý của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính rút đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

08:58 , 25/05/2026
Có nợ xấu vẫn vay được ngân hàng?

Có nợ xấu vẫn vay được ngân hàng?

08:57 , 25/05/2026
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới, người dân dễ mất tiền trong tài khoản nếu lơ là

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới, người dân dễ mất tiền trong tài khoản nếu lơ là

08:45 , 25/05/2026
Bắt tạm giam Lê Minh Đạt chuyên quảng cáo hỗ trợ nợ xấu

Bắt tạm giam Lê Minh Đạt chuyên quảng cáo hỗ trợ nợ xấu

23:36 , 24/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên