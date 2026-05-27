Tối ưu quản lý doanh thu cửa hàng cùng ứng dụng Shinhan Store

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, các tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam đang đứng trước nhiều áp lực chuyển đổi, từ yêu cầu tuân thủ hóa đơn điện tử, minh bạch doanh thu đến nhu cầu bán hàng đa kênh và quản lý tài chính hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không ít hộ kinh doanh vẫn vận hành chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân và phương thức quản lý thủ công, khiến việc kiểm soát dòng tiền chưa thực sự chính xác, dữ liệu kinh doanh còn rời rạc và khó đưa ra quyết định kịp thời.

Thực tế cho thấy, trở ngại lớn không nằm ở việc thiếu công nghệ, mà ở việc thiếu một giải pháp đủ đơn giản, dễ tiếp cận và phù hợp với cách vận hành của tiểu thương Việt Nam. Vì vậy, nhu cầu về một nền tảng "tất cả trong một" – vừa hỗ trợ quản lý bán hàng, theo dõi doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, vừa kết nối trực tiếp với các dịch vụ tài chính đang ngày càng trở nên cần thiết.

Nhằm đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, Ngân hàng Shinhan đã hợp tác cùng Finan ra mắt ứng dụng Shinhan Store – nền tảng quản lý kinh doanh được thiết kế tối ưu cho nhu cầu vận hành thực tế tại Việt Nam.

Phát triển trên nền tảng Sổ Bán Hàng – ứng dụng hiện đang phục vụ hơn 800.000 hộ kinh doanh – Shinhan Store tích hợp nhiều tiện ích thiết yếu như thanh toán QR, quản lý đơn hàng tự động, theo dõi báo cáo doanh thu và xuất hóa đơn điện tử. Nhờ đó, người bán có thể dễ dàng kiểm soát dòng tiền, tối ưu quy trình vận hành và từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh các tính năng quản lý bán hàng, Shinhan Store còn kết nối trực tiếp với hệ sinh thái ngân hàng số của Ngân hàng Shinhan, cho phép khách hàng theo dõi biến động số dư theo thời gian thực và thực hiện các dịch vụ ngân hàng như mở tài khoản, đăng ký vay vốn hay sử dụng các sản phẩm tài chính ngay trên cùng một ứng dụng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Shinhan Store đã ghi nhận hơn 800 tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đăng ký cửa hàng, trong đó gần 280 khách hàng đã kết nối tài khoản Ngân hàng Shinhan để thực hiện giao dịch trên nền tảng.

Chị Kim, chủ hộ kinh doanh tại Phường An Khánh chia sẻ sau thời gian trải nghiệm ứng dụng: "Trước đây tôi bán hàng chủ yếu ghi chép bằng sổ hoặc nhớ trong đầu nên cuối tháng ngồi tổng kết khá mất thời gian. Tôi cũng không rành công nghệ nên lúc đầu hơi ngại dùng ứng dụng quản lý. Nhưng sau khi dùng thử thì thấy thao tác khá đơn giản, dễ làm quen. Mọi thứ như đơn hàng hay tiền vào ra đều xem được trên điện thoại nên mình đỡ bị rối hơn trước. Với hộ kinh doanh nhỏ như tôi thì chỉ cần quản lý rõ ràng hơn và tiết kiệm được thời gian mỗi ngày là đã hỗ trợ rất nhiều rồi."

Vừa qua, Ngân hàng Shinhan cũng đã giới thiệu Ứng dụng Shinhan Store đến hơn 100 doanh nghiệp tại khu vực miền Bắc tham dự Hội thảo "Quản lý thuế theo dòng tiền: Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch" do Cục Thuế và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức. Tại sự kiện, các giải pháp quản lý doanh thu, dòng tiền và hóa đơn điện tử trên nền tảng Shinhan Store đã thu hút sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ trong bối cảnh nhu cầu vận hành minh bạch, tối ưu quản lý tài chính và thích ứng với xu hướng chuyển đổi số ngày càng trở nên cấp thiết.

Ngân hàng Shinhan mang các giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh đến với Hội thảo do Cục Thuế và Báo Tiền Phong tổ chức

Mở rộng giải pháp tài chính cho hộ kinh doanh

Bên cạnh việc hỗ trợ quản lý bán hàng, khả năng kết nối trực tiếp với các giải pháp tài chính cũng mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho hộ kinh doanh nhỏ. Khi dòng tiền được theo dõi rõ ràng và tập trung hơn, chủ cửa hàng có thể chủ động hơn trong việc nhập hàng, xoay vòng vốn và lên kế hoạch cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

Đại diện Ngân hàng Shinhan cho biết, ngân hàng hướng đến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện dành cho khách hàng SOHO và hộ kinh doanh, trong đó công nghệ giúp đơn giản hóa vận hành, còn tài chính đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Theo đó, Ngân hàng Shinhan triển khai các gói vay bổ sung vốn lưu động với lãi suất từ 6,4%/năm và vay đầu tư kinh doanh từ 8,95%/năm, giúp khách hàng linh hoạt quản lý dòng tiền và mở rộng hoạt động kinh doanh phù hợp từng giai đoạn phát triển. Ngoài ra, Ngân hàng còn hỗ trợ mở khóa nguồn vốn cho tiểu thương, hộ kinh doanh dựa trên quyền sở hữu Kios tại các chợ truyền thống hoặc dựa trên doanh thu qua máy POS.

Mở khóa nguồn vốn cho hộ kinh doanh thông qua doanh thu từ máy POS

Song song đó, giải pháp thanh toán qua máy POS hỗ trợ chấp nhận đa dạng phương thức thanh toán như Visa, MasterCard, JCB, UnionPay và thanh toán không tiếp xúc (contactless/NFC), đáp ứng xu hướng thanh toán hiện đại.

Ngoài các giải pháp giao dịch, Ngân hàng Shinhan còn giới thiệu Tài khoản thanh toán SOHO MMDA dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân với tính năng sinh lời theo số dư cuối ngày, lãi suất lên đến 0,5%/năm cho số dư từ 15 triệu đồng. Đồng thời, sản phẩm Tài khoản Chuyển đổi Thông minh trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam giúp tự động tối ưu dòng tiền nhàn rỗi bằng cách chuyển phần tiền vượt ngưỡng sang tài khoản sinh lời theo chu kỳ tháng, với mức lợi suất lên đến 4,5%/năm tùy từng thời kỳ. Sau mỗi chu kỳ, toàn bộ tiền gốc và lãi sẽ tự động quay về tài khoản thanh toán, giúp khách hàng vừa linh hoạt giao dịch vừa tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền.

Tài khỏan Chuyển đổi Thông minh giúp hộ kinh doanh tối ưu dòng tiền nhàn rỗi với mức sinh lời lên đến 4,5%

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng và môi trường kinh doanh liên tục thay đổi, những giải pháp giúp hộ kinh doanh vận hành hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian hơn và quản lý minh bạch hơn đang dần trở thành một phần tất yếu của hoạt động kinh doanh hiện đại. Với nhiều tiểu thương, giá trị lớn nhất của chuyển đổi số đôi khi không nằm ở những thay đổi quá lớn, mà bắt đầu từ những điều rất thực tế: bớt thời gian ghi chép thủ công, dễ theo dõi doanh thu hơn và yên tâm hơn khi kiểm soát dòng tiền mỗi ngày.