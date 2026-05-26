Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Số tiền hoàn tăng hơn 270%

Theo Minh Anh | 26-05-2026 - 22:01 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngành Thuế triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn. Ảnh minh họa

Cục Thuế cho biết, từ đầu năm 2026 đến ngày 30/4, đã có hơn 1,3 triệu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được nộp điện tử; trong đó hơn 1 triệu tờ khai có đề nghị hoàn thuế. Đáng chú ý, số tiền hoàn thuế TNCN tự động tăng hơn 270% so với năm trước, cho thấy hiệu quả rõ nét của việc triển khai hệ thống hoàn thuế tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn.

Thông tin về công tác triển khai hoàn thuế TNCN tự động, đại diện Cục Thuế cho biết, từ tháng 4/2025, ngành thuế đã vận hành hệ thống hoàn thuế TNCN tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn. Hệ thống cho phép tự động xác định, xử lý và chi hoàn thuế đối với các hồ sơ đủ điều kiện, rút ngắn thời gian giải quyết tối đa xuống còn 6 ngày làm việc. Đồng thời, hệ thống thuế được kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, Kho bạc Nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Năm 2025, cơ quan thuế xác định 282.034 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động, chiếm 36,4% số tờ khai người nộp thuế gửi theo tờ khai gợi ý, với tổng số tiền hoàn 1.314,5 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành 263.933 lệnh hoàn, tương ứng 94% số hồ sơ phải xử lý.

Sang năm 2026, việc hoàn thuế tự động tiếp tục ghi nhận bước chuyển biến rõ rệt cả về quy mô, tỷ lệ xử lý và số tiền hoàn thuế.

Tính đến ngày 30/4/2026, đã có 1.312.255 tờ khai quyết toán TNCN nộp điện tử; trong đó 1.082.610 tờ khai có đề nghị hoàn thuế. Cơ quan thuế xác định 1.026.071 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động, chiếm 95% tổng số tờ khai đề nghị hoàn, với số tiền 4.882 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan thuế đã ban hành 763.100 lệnh hoàn, chiếm 74% số hồ sơ phải xử lý và đã chuyển Kho bạc Nhà nước chi hoàn 3.566 tỷ đồng.

So với năm 2025, tỷ lệ hoàn thuế TNCN tự động đã tăng mạnh từ 36,4% lên 95%; số hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động tăng 264%; số lệnh hoàn chuyển Kho bạc Nhà nước tăng 189%; số tiền hoàn tự động tăng tới 271%.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, kết quả này phản ánh hiệu quả rõ nét của việc mở rộng tờ khai gợi ý, chuẩn hóa dữ liệu người phụ thuộc, chứng từ khấu trừ, nguồn thu nhập, cập nhật tài khoản ngân hàng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tự động hóa quy trình hoàn thuế./.

Báo Kiểm toán

