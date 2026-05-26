Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng lên tiếng về hình thức gửi tiết kiệm lãi suất 18-20%/năm, rút gốc bất cứ lúc nào

Linh San | 26-05-2026 - 14:39 PM | Smart Money

Ngân hàng cảnh báo “gói tiết kiệm online” với cam kết lợi nhuận lên tới 18-20%/năm.

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều lời mời gọi gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội như Facebook, Zalo hay Telegram.

Theo ngân hàng, đây là một hình thức lừa đảo công nghệ cao, khi các đối tượng lập nhóm chat, sử dụng hình ảnh, giấy tờ giả mạo để dụ dỗ người dùng tham gia các “gói tiết kiệm online” với cam kết lợi nhuận lên tới 18-20%/năm, cao gấp nhiều lần mặt bằng lãi suất thông thường của ngân hàng.

Các đối tượng thường quảng cáo bằng những lời mời hấp dẫn như “không rủi ro”, “rút gốc bất cứ lúc nào”, “cam kết lợi nhuận cao”. Ban đầu, kẻ gian có thể trả lãi đúng hạn với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, sau đó tiếp tục dụ nạn nhân nộp thêm số tiền lớn rồi chiếm đoạt.

ABBank cho biết, người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các ứng dụng hoặc website lạ được gửi qua mạng xã hội, đồng thời không chuyển tiền nếu chưa xác minh rõ danh tính, tính pháp lý của tổ chức hoặc cá nhân mời gọi đầu tư.

Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng ghi nhớ nguyên tắc “3 KHÔNG – 3 NHANH”.

Trong đó, “3 KHÔNG” gồm: Không tin tưởng các lời mời đầu tư qua mạng xã hội chưa được xác minh; Không cài đặt ứng dụng từ đường link lạ; Không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin.

“3 NHANH” gồm: Nhanh chóng tra cứu thông tin khi nhận được lời mời đáng ngờ; Ngắt liên lạc nếu bị gây áp lực hoặc đe dọa; Báo cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ.

ABBank khuyến cáo khách hàng chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên môi trường mạng.

Linh San

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới: Ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch chuyển tiền online đối với những khách hàng sau

Quy định mới: Ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch chuyển tiền online đối với những khách hàng sau Nổi bật

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý đề xuất mới quan trọng từ 1/7

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý đề xuất mới quan trọng từ 1/7 Nổi bật

Từ 29/5, "ông lớn" Big 4 ngân hàng thu thêm loại phí mới

Từ 29/5, "ông lớn" Big 4 ngân hàng thu thêm loại phí mới

14:01 , 26/05/2026
Thẻ tín dụng và câu chuyện kiểm soát chi tiêu

Thẻ tín dụng và câu chuyện kiểm soát chi tiêu

11:48 , 26/05/2026
Thay đổi khi chuyển khoản qua ngân hàng người dân nên biết

Thay đổi khi chuyển khoản qua ngân hàng người dân nên biết

07:46 , 26/05/2026
Chuyển khoản 400 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Trọng Hiệp, người đàn ông Nghệ An phải trình báo công an

Chuyển khoản 400 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Trọng Hiệp, người đàn ông Nghệ An phải trình báo công an

21:25 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên