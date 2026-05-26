Ngân hàng lên tiếng về hình thức gửi tiết kiệm lãi suất 18-20%/năm, rút gốc bất cứ lúc nào

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều lời mời gọi gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội như Facebook, Zalo hay Telegram.

Theo ngân hàng, đây là một hình thức lừa đảo công nghệ cao, khi các đối tượng lập nhóm chat, sử dụng hình ảnh, giấy tờ giả mạo để dụ dỗ người dùng tham gia các “gói tiết kiệm online” với cam kết lợi nhuận lên tới 18-20%/năm, cao gấp nhiều lần mặt bằng lãi suất thông thường của ngân hàng.

Các đối tượng thường quảng cáo bằng những lời mời hấp dẫn như “không rủi ro”, “rút gốc bất cứ lúc nào”, “cam kết lợi nhuận cao”. Ban đầu, kẻ gian có thể trả lãi đúng hạn với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, sau đó tiếp tục dụ nạn nhân nộp thêm số tiền lớn rồi chiếm đoạt.

ABBank cho biết, người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các ứng dụng hoặc website lạ được gửi qua mạng xã hội, đồng thời không chuyển tiền nếu chưa xác minh rõ danh tính, tính pháp lý của tổ chức hoặc cá nhân mời gọi đầu tư.

Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng ghi nhớ nguyên tắc “3 KHÔNG – 3 NHANH”.

Trong đó, “3 KHÔNG” gồm: Không tin tưởng các lời mời đầu tư qua mạng xã hội chưa được xác minh; Không cài đặt ứng dụng từ đường link lạ; Không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin.

“3 NHANH” gồm: Nhanh chóng tra cứu thông tin khi nhận được lời mời đáng ngờ; Ngắt liên lạc nếu bị gây áp lực hoặc đe dọa; Báo cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ.

ABBank khuyến cáo khách hàng chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên môi trường mạng.