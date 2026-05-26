Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý đề xuất mới quan trọng từ 1/7

Bộ Tài chính đã chính thức loại bỏ quy định yêu cầu các tổ chức tín dụng và đơn vị thanh toán phải chuyển giao thông tin tài khoản ngân hàng của người nộp thuế trong bản Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế, dự kiến có hiệu lực từ 1/7 năm nay.

Bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

Trong Dự thảo được đưa ra trước đó, Bộ Tài chính từng yêu cầu hàng loạt tổ chức tài chính bao gồm: các ngân hàng thương mại, đơn vị vận hành ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và các tổ chức phát hành thẻ quốc tế phải có trách nhiệm cung cấp chi tiết thông tin tài khoản thanh toán của người sử dụng cho cơ quan thuế.

Song song đó, các đơn vị này cũng được yêu cầu phải chủ động phối hợp, thông báo với cơ quan quản lý khi phát hiện các giao dịch có dấu hiệu bất thường liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, sau khi tổng hợp và tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp từ các Bộ, ngành và tổ chức liên quan, Bộ Tài chính đã quyết định xóa bỏ hoàn toàn quy định nói trên trong bản dự thảo mới nhất vừa được gửi tới Bộ Tư pháp để thẩm định.

Lo ngại rủi ro bảo mật thông tin khách hàng

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này xuất phát từ những phân tích, góp ý kỹ lưỡng của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan này cho rằng, việc yêu cầu các ngân hàng và tổ chức thanh toán chuyển giao dữ liệu người dùng có nguy cơ xung đột trực diện với các quy định pháp lý hiện hành về bảo mật thông tin khách hàng.

Theo luật định, hệ thống ngân hàng chỉ được phép cung cấp dữ liệu khi có sự đồng thuận từ phía chủ tài khoản hoặc nhận được văn bản yêu cầu chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp đặc biệt.

Mặt khác, chiếu theo Luật Quản lý thuế 2025, văn bản này hoàn toàn không quy định cụ thể về trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán hay trung gian thanh toán trong việc phải tự động cung cấp thông tin định kỳ cho cơ quan thuế.

Đồng thời, hành lang pháp lý về mảng thanh toán cũng không bắt buộc các bên cung ứng dịch vụ phải theo dõi, thu thập dữ liệu về chủng loại hàng hóa, dịch vụ mà người dân mua sắm để thống kê hay báo cáo cho ngành thuế.

Ngân hàng Nhà nước phân tích thêm, với tần suất xử lý hàng triệu giao dịch phát sinh mỗi ngày như hiện nay, yêu cầu các ngân hàng phải tự xây dựng bộ lọc để nhận diện, phân loại những nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài "chưa thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế" là phương án hoàn toàn không khả thi trong điều kiện kỹ thuật thực tế.