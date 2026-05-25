Quy định mới: Ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch chuyển tiền online đối với những khách hàng sau

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa phát đi thông báo yêu cầu khách hàng doanh nghiệp thực hiện phân quyền giao dịch trên nền tảng ngân hàng số ACB ONE BIZ nhằm tuân thủ quy định tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ACB, để các giao dịch chuyển tiền, thanh toán không bị gián đoạn, khách hàng doanh nghiệp (ngoại trừ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán đơn giản) bắt buộc phải đăng ký tối thiểu hai vai trò giao dịch trên ACB ONE BIZ, bao gồm:

- Người sử dụng (NSD) có vai trò "Kế toán trưởng" với quyền Tạo giao dịch.

- Người sử dụng (NSD) có vai trò "Duyệt lệnh" với quyền Phê duyệt giao dịch (ưu tiên Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp/Người được người đại diện hợp pháp ủy quyền)

Theo đó, đối với NSD hiện đang được phân quyền "Tất cả các quyền" (vừa tạo vừa duyệt giao dịch) cần thực hiện thay đổi quyền hạn từ "Tất cả các quyền" sang "Duyệt lệnh" và đăng ký thêm 01 NSD có vai trò "Kế toán trưởng" với quyền Tạo giao dịch.

Thay đổi này xuất phát từ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 7 Thông tư 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Theo nội dung sửa đổi, đối với khách hàng tổ chức, phần mềm ứng dụng ngân hàng trực tuyến phải được thiết kế để đảm bảo giao dịch thanh toán trực tuyến gồm tối thiểu hai bước: tạo lập giao dịch và phê duyệt giao dịch.

﻿Quy định này không bắt buộc áp dụng với hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện chế độ kế toán đơn giản.

Ngoài ra, Thông tư 77 cũng bổ sung yêu cầu phần mềm Online Banking phải có chức năng xác thực kết nối với phần mềm của khách hàng tổ chức nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật và phòng chống gian lận, giả mạo theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế.