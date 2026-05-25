Người sắp đi xuất khẩu lao động tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,... chú ý: Cảnh báo khẩn từ ngân hàng!

Linh San | 25-05-2026 - 11:02 AM | Smart Money

Ngân hàng cho biết: "Không có việc đi lao động hợp pháp nào bắt đầu bằng việc chuyển tiền cho cá nhân qua Facebook hoặc Zalo".

Hiện nay, tình trạng giả danh tuyển dụng lao động đi nước ngoài để lừa đảo đang diễn biến phức tạp trên mạng xã hội. Các đối tượng thường đăng tin tuyển dụng đi Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,… với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, sau đó dụ dỗ người dân chuyển tiền làm hồ sơ để chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo từ LPBank, nhiều nạn nhân đã bị lừa số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng chỉ vì tin vào các tài khoản tuyển dụng không rõ nguồn gốc trên Facebook, Zalo.

Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh nhân viên công ty xuất khẩu lao động để tạo lòng tin, yêu cầu người lao động gửi giấy tờ cá nhân và đóng các khoản phí “xử lý hồ sơ”, “đặt cọc”, “làm visa”. Thậm chí, một số trường hợp còn bị dụ cài đặt ứng dụng lạ nhằm đánh cắp thông tin và chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng.

Trước thực trạng trên, LPBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ qua mạng xã hội, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở các công ty xuất khẩu lao động được cấp phép hoạt động hợp pháp.

Ngân hàng cũng khuyến nghị người dân cần báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo để được hỗ trợ kịp thời.

“Không có việc đi lao động hợp pháp nào bắt đầu bằng việc chuyển tiền cho cá nhân qua Facebook hoặc Zalo”, ngân hàng nhấn mạnh.

Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin tuyển dụng và xác minh pháp lý của doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ hoặc chuyển tiền nhằm tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

