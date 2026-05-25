Chuyển khoản 400 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Trọng Hiệp, người đàn ông Nghệ An phải trình báo công an

Mới đây, Công an xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ một công dân nhận lại 400 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người lạ.

Người đàn ông nhận lại số tiền đã vô tình chuyển khoản nhầm

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9h ngày 18/05, anh Dương Trọng Minh, trú tại xóm Nghi Đồng 8, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An đến trụ sở Công an xã Thần Lĩnh trình báo về việc trước đó, vào lúc 20h53 ngày 15/05, anh đã chuyển khoản nhầm số tiền 400.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng ACB đến tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Trọng Hiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thần Lĩnh đã nhanh chóng xác minh, phối hợp Công an Phường Tây Hồ, Hà Nội liên hệ chủ tài khoản nhận tiền để hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tích cực của các bên liên quan, đến ngày 22/05/2026, anh Dương Trọng Minh đã nhận lại đầy đủ số tiền 400.000.000 đồng chuyển khoản nhầm trước đó.

Anh Dương Trọng Minh bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Thần Lĩnh, Nghệ An, Công an Phường Tây Hồ, Hà Nội cùng anh Nguyễn Trọng Hiệp đã phối hợp hỗ trợ kịp thời, giúp anh nhận lại tài sản.

Hành động trách nhiệm và tinh thần tận tâm vì Nhân dân phục vụ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.