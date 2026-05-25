Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển khoản 400 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Trọng Hiệp, người đàn ông Nghệ An phải trình báo công an

Theo Nam An | 25-05-2026 - 21:25 PM | Smart Money

Người đàn ông ở Nghệ An đã nhận lại đầy đủ 400 triệu đồng sau khi trình báo công an vì chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người lạ.

Mới đây, Công an xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ một công dân nhận lại 400 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người lạ.

Chuyển khoản 400 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Trọng Hiệp, người đàn ông Nghệ An phải trình báo công an- Ảnh 1.

Người đàn ông nhận lại số tiền đã vô tình chuyển khoản nhầm

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9h ngày 18/05, anh Dương Trọng Minh, trú tại xóm Nghi Đồng 8, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An đến trụ sở Công an xã Thần Lĩnh trình báo về việc trước đó, vào lúc 20h53 ngày 15/05, anh đã chuyển khoản nhầm số tiền 400.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng ACB đến tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Trọng Hiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thần Lĩnh đã nhanh chóng xác minh, phối hợp Công an Phường Tây Hồ, Hà Nội liên hệ chủ tài khoản nhận tiền để hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tích cực của các bên liên quan, đến ngày 22/05/2026, anh Dương Trọng Minh đã nhận lại đầy đủ số tiền 400.000.000 đồng chuyển khoản nhầm trước đó.

Anh Dương Trọng Minh bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Thần Lĩnh, Nghệ An, Công an Phường Tây Hồ, Hà Nội cùng anh Nguyễn Trọng Hiệp đã phối hợp hỗ trợ kịp thời, giúp anh nhận lại tài sản.

Hành động trách nhiệm và tinh thần tận tâm vì Nhân dân phục vụ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Theo Nam An

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
tài khoản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiểm tra sao kê ngân hàng, nhiều người phát hiện giao dịch từ 100.000 đồng bị trừ thêm 10.000 đồng tiền phí

Kiểm tra sao kê ngân hàng, nhiều người phát hiện giao dịch từ 100.000 đồng bị trừ thêm 10.000 đồng tiền phí Nổi bật

Người sắp đi xuất khẩu lao động tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,... chú ý: Cảnh báo khẩn từ ngân hàng!

Người sắp đi xuất khẩu lao động tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,... chú ý: Cảnh báo khẩn từ ngân hàng! Nổi bật

Điều quan trọng nhất khi mua vàng

Điều quan trọng nhất khi mua vàng

20:51 , 25/05/2026
Quy định mới: Ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch chuyển tiền online đối với những khách hàng sau

Quy định mới: Ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch chuyển tiền online đối với những khách hàng sau

15:23 , 25/05/2026
Ngân hàng thông báo, nhận cuộc gọi sau không nên bắt máy, không kết bạn Zalo

Ngân hàng thông báo, nhận cuộc gọi sau không nên bắt máy, không kết bạn Zalo

10:01 , 25/05/2026
Một công ty bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng lọt top thị phần khai thác mới, ngang ngửa Manulife, AIA

Một công ty bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng lọt top thị phần khai thác mới, ngang ngửa Manulife, AIA

10:00 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên