Thay đổi khi chuyển khoản qua ngân hàng người dân nên biết

Hoạt động chuyển khoản ngân hàng thời gian gần đây ghi nhận hàng loạt thay đổi mới liên quan đến giao dịch giá trị lớn, xác minh thông tin tài khoản và cảnh báo rủi ro lừa đảo. Các điều chỉnh được triển khai trong bối cảnh ngành ngân hàng tăng cường kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng gian lận tài chính ngày càng tinh vi.

Ngân hàng kiểm tra tài khoản người nhận trước khi chuyển tiền

Trước thực trạng lừa đảo trực tuyến gia tăng, nhiều ngân hàng đã triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro trước khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Cụ thể, Agribank đã áp dụng chức năng cảnh báo trạng thái tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo đối với cả giao dịch thực hiện tại quầy. Theo đó, hệ thống sẽ tự động kiểm tra trạng thái tài khoản người nhận trước khi hoàn tất giao dịch. Nếu phát hiện tài khoản thuộc diện nghi ngờ rủi ro, giao dịch viên sẽ chủ động cảnh báo để khách hàng cân nhắc.

Hệ thống này có khả năng tự động phân tích thông tin tài khoản nhận tiền và đưa ra cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các cảnh báo được chia thành 3 mức gồm rủi ro cao, rủi ro trung bình và chưa xác thực. Theo ngân hàng, sau thời gian triển khai, hệ thống đã ghi nhận hàng trăm nghìn lượt cảnh báo giao dịch, góp phần hỗ trợ khách hàng nhận diện rủi ro và hạn chế các giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Trước đó, Vietcombank cũng triển khai hệ thống cảnh báo VCB Alert trên ứng dụng VCB Digibank và tại quầy giao dịch. Nhiều ngân hàng khác như BIDV, VietinBank, MB hay VPBank hiện cũng áp dụng các cơ chế cảnh báo rủi ro khi khách hàng chuyển tiền qua mobile banking.

Giao dịch từ 500 triệu đồng có thể mất nhiều thời gian xử lý hơn

Một thay đổi đáng chú ý khác là nhiều ngân hàng như Vietcombank, VPBank, Eximbank, SHB, MSB... đã dừng tính năng “tự động tách lệnh” đối với giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên.

Trước đây, với các giao dịch liên ngân hàng vượt hạn mức 500 triệu đồng/lần của Napas, hệ thống của một số ngân hàng có thể tự động chia giao dịch lớn thành nhiều lệnh nhỏ dưới 500 triệu đồng để tiếp tục xử lý qua kênh chuyển nhanh Napas 24/7. Nhờ cơ chế này, các giao dịch giá trị lớn vẫn có thể thực hiện gần như ngay lập tức, kể cả ngoài giờ hành chính, cuối tuần hoặc ngày nghỉ.

Tuy nhiên, khi dừng triển khai tính năng này, toàn bộ giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên sẽ chuyển sang luồng xử lý thông thường thay vì chuyển nhanh 24/7. Điều đó đồng nghĩa thời gian nhận tiền có thể kéo dài vài giờ, thậm chí sang ngày làm việc tiếp theo nếu giao dịch phát sinh ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ.

Các ngân hàng cho biết việc thay đổi được triển khai theo lộ trình tuân thủ Thông tư 40/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Trong trường hợp cần chuyển tiền gấp, khách hàng được khuyến nghị chủ động chia nhỏ giao dịch, với mỗi lần chuyển dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng kênh Napas 24/7.

Không còn dùng biệt danh thay cho số tài khoản

Ngoài các thay đổi liên quan đến giao dịch, ngân hàng cũng siết quản lý tên tài khoản thanh toán.

Theo Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/4, tên hiển thị trên tài khoản thanh toán bắt buộc phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.

Quy định này khiến dịch vụ đặt biệt danh tài khoản như nickname hay iNick tại nhiều ngân hàng phải dừng hoạt động. Trước đây, nhiều khách hàng có thể sử dụng tên dễ nhớ, số điện thoại hoặc biệt danh cá nhân thay cho số tài khoản khi chuyển và nhận tiền.

Tuy nhiên, cơ chế này được đánh giá có thể làm gia tăng nguy cơ chuyển nhầm và gây khó khăn trong việc xác minh chính chủ dòng tiền. Sau thời điểm 1/4, các giao dịch chuyển tiền đến nickname cũ có thể bị từ chối hoặc không thể thực hiện. Người dùng buộc phải quay trở lại sử dụng số tài khoản gốc do ngân hàng cấp.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán minh bạch thông tin số hiệu và tên tài khoản trên chứng từ giao dịch, đồng thời tăng cường giám sát các luồng tiền có dấu hiệu bất thường hoặc liên quan đến lừa đảo.