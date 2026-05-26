Một ngân hàng chuẩn bị tăng vốn

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) vừa phê duyệt việc triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, VietABank dự kiến phát hành hơn 122,45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến đạt gần 1.225 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, căn cứ trên báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán sau khi hoàn tất trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định. Dự kiến, nếu hoàn tất trong giai đoạn quý II–III/2026, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng từ gần 8.164 tỷ đồng lên khoảng 9.388 tỷ đồng.

Đây là một trong ba phương án tăng vốn đã được VietABank xây dựng cho giai đoạn tới.

Bên cạnh kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngân hàng cũng dự kiến chào bán thêm 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 37,97%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến đạt 3.100 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền dự kiến thu về khoảng 3.300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, VietABank cũng lên kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 2,45% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị phát hành đạt 200 tỷ đồng. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn tất cả ba phương án trên, vốn điều lệ của VietABank dự kiến sẽ tăng lên 12.688 tỷ đồng.