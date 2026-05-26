Chỉnh sửa quy định về hồ sơ tăng vốn, sáp nhập và mua cổ phần ngân hàng

Theo thông tin từ NHNN, Thông tư được ban hành nhằm thực hiện chủ trương phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP và Nghị quyết số 24/NQ-CP. Thông tư gồm 15 chương, 60 điều và 1 phụ lục; thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa 49 thủ tục hành chính tại 1 nghị định và 13 thông tư, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty thông tin tín dụng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư là quy định mới thời hạn xử lý nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng. Theo đó, thời hạn xem xét chấp thuận việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng Việt Nam là 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn xử lý hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép đối với văn phòng đại diện nước ngoài là 20 ngày làm việc.

Thông tư cũng quy định trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, NHNN cấp bản sao giấy phép từ bản gốc đối với trường hợp giấy phép bị mất, rách, cháy hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác. Đối với việc chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, thời hạn xử lý được quy định từ 20-25 ngày làm việc tùy từng trường hợp. Thời hạn xem xét chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần là 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bên cạnh nội dung về thời hạn xử lý thủ tục hành chính, Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến hồ sơ tăng vốn, mua bán cổ phần, sáp nhập, hợp nhất và chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng.

Theo đó, trường hợp tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài để tăng vốn điều lệ, hồ sơ bổ sung gồm: giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và văn bản thỏa thuận mua bán cổ phần giữa tổ chức tín dụng Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tư đồng thời bổ sung các quy định về hồ sơ chấp thuận sáp nhập, hợp nhất và chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng. Một số nội dung được bổ sung gồm hồ sơ của cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, nhà đầu tư nước ngoài; báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu; hợp đồng chuyển nhượng vốn góp; giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng và các tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

Đối với nhiều trường hợp góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp, Thông tư bổ sung yêu cầu về báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập. Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán, tổ chức được phép nộp báo cáo chưa kiểm toán và bổ sung sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.

Nội dung khác đáng chú ý là việc bổ sung yêu cầu về phiếu lý lịch tư pháp đối với nhân sự không có quốc tịch Việt Nam trong tổ chức tín dụng. Theo Thông tư, phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích, thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp văn bản do cơ quan nước ngoài cấp không có đầy đủ các thông tin nêu trên, tổ chức hoặc cá nhân đề cử nhân sự phải có văn bản giải trình và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nhân sự không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Các quy định liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Thông tư cũng sửa đổi nhiều quy định liên quan đến mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Trong đó, NHNN chi nhánh khu vực được giao thẩm quyền chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch; chấp thuận thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc giải thể văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước.

Ngoài ra, Thông tư bổ sung quy định về việc bắt buộc chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch trong một số trường hợp như hồ sơ thành lập có thông tin sai sự thật, hoạt động không đúng nội dung được phép hoặc chi nhánh có chênh lệch thu chi âm trong 3 năm liên tiếp, trừ một số trường hợp theo quy định…