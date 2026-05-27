Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng 27/5: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đều giảm sâu

Thu Thuỷ | 27-05-2026 - 09:03 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng 27/5: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đều giảm sâu

Hiện người dân bán vàng cho các doanh nghiệp chỉ nhận về được 157,2 - 157,7 triệu đồng/lượng.

Mở cửa sáng 27/5, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Trước đó trong phiên 26/5, giá vàng cũng đã giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện ở mức 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Giá vàng nhẫn tại đây cũng điều chỉnh xuống còn 157,2 – 160,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng, vàng nhẫn giảm sâu xuống còn 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lại giảm xuống sát mốc 4.500 USD/ounce, thấp hơn sáng hôm qua khoảng 50 USD/ounce.

Theo các chuyên gia phân tích kim loại quý của Heraeus, giá vàng và bạc tiếp tục chịu áp lực khi lạm phát gia tăng làm thay đổi kỳ vọng lãi suất của thị trường, trong khi nhu cầu đối với hai kim loại quý này cũng đang bị tác động bởi chính sách thuế nhập khẩu mới của Ấn Độ.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, nhóm phân tích cho biết cả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ đều tiếp tục tăng trong tháng trước, trong khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – cũng được dự báo sẽ tiếp tục cao hơn mức mục tiêu 2% của Fed.

“Sau xung đột tại Trung Đông và đà tăng của giá cả hàng hóa, thị trường đã chuyển từ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 1-2 lần lãi suất trong năm 2026 sang dự báo có thể tăng thêm 1 lần lãi suất,” báo cáo nêu rõ. “Trong khi đó, lập trường và thông điệp của Fed gần như không thay đổi. Với việc ông Kevin Warsh được xác nhận tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed tại cuộc họp ngày 17/6, dư địa chính sách hiện vẫn khá hạn chế.”

Các chuyên gia của Heraeus cũng đánh giá tác động từ quyết định gần đây của Chính phủ Ấn Độ nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, có hiệu lực từ ngày 13/5.

“Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu khối lượng lớn dầu mỏ, vàng và bạc. Khi giá hàng hóa tăng mạnh, đồng rupee thường chịu áp lực suy yếu,” nhóm phân tích cho biết. “Trong lịch sử, Ấn Độ thường lựa chọn tăng thuế nhập khẩu nhằm hạn chế nhu cầu nhập khẩu và cải thiện cán cân thanh toán, qua đó hỗ trợ đồng nội tệ.”

“Sau thông báo này, nhiều nhà đầu tư vàng tại Ấn Độ đã tranh thủ bán ra chốt lời,” các chuyên gia của Heraeus cho biết. “Làn sóng chốt lời khiến giá vàng tại thị trường nội địa Ấn Độ ngày 14/5 giao dịch thấp hơn khoảng 200 USD/ounce so với mức giá chính thức.”

Nhóm phân tích lưu ý rằng các ngân hàng Ấn Độ mới chỉ vừa nối lại hoạt động nhập khẩu vàng và bạc sau khi chấp nhận thanh toán mức thuế Hàng hóa và Dịch vụ tích hợp (IGST) 3%. Trước đó, hoạt động nhập khẩu đã bị đình trệ suốt một tháng. Việc gián đoạn nguồn cung kéo dài cùng với quyết định tăng thuế nhập khẩu từ ngày 13/5 được dự báo sẽ khiến lượng vàng và bạc nhập khẩu của Ấn Độ trong quý II/2026 suy giảm mạnh.

Thu Thuỷ

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng ngấm đòn chạy đua lãi suất: Chi phí lãi tiền gửi BIDV vọt lên gần 22.000 tỷ một quý, VPBank và Techcombank tăng gấp rưỡi, MB cao hơn 80% cùng kỳ

Ngân hàng ngấm đòn chạy đua lãi suất: Chi phí lãi tiền gửi BIDV vọt lên gần 22.000 tỷ một quý, VPBank và Techcombank tăng gấp rưỡi, MB cao hơn 80% cùng kỳ Nổi bật

Người dân tăng mạnh nắm giữ tiền mặt: Chuyện gì đang xảy ra?

Người dân tăng mạnh nắm giữ tiền mặt: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Tối ưu quản lý doanh thu cửa hàng cùng ứng dụng Shinhan Store

Tối ưu quản lý doanh thu cửa hàng cùng ứng dụng Shinhan Store

09:00 , 27/05/2026
Thuế và Vốn - rào cản khiến doanh nghiệp dễ "lỡ hẹn" với sóng IPO 2026-2027

Thuế và Vốn - rào cản khiến doanh nghiệp dễ "lỡ hẹn" với sóng IPO 2026-2027

08:03 , 27/05/2026
Vụ trưởng Vụ Thanh toán: Không cấm tách lệnh khi chuyển khoản trên 500 triệu, nhưng tách lệnh mà chỉ xác thực sinh trắc học một lần là sai quy định

Vụ trưởng Vụ Thanh toán: Không cấm tách lệnh khi chuyển khoản trên 500 triệu, nhưng tách lệnh mà chỉ xác thực sinh trắc học một lần là sai quy định

07:24 , 27/05/2026
Loạt ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi

Loạt ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi

06:27 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên