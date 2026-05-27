Bà chủ Công ty Nhật Nam sắp hầu toà với cáo buộc chiếm đoạt hơn 9.000 tỷ đồng

Nhà đầu tư hưởng lợi nhuận 192%

Ngày 27/5, Viện KSND TP Hà Nội vừa có thông báo về việc truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Đồng thời, Viện KSND TP Hà Nội cũng thông báo kết quả giải quyết vụ án nêu trên cho các bị hại được biết, đề nghị theo dõi kết quả giải quyết tiếp vụ án của TAND TP Hà Nội.

Trong vụ án, 10 bị can khác, gồm: Trần Thiện Tâm (SN 1990) và Trịnh Văn Tôn (SN 1984) cùng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam; Phạm Văn Tuyên (SN 1984), Lê Văn Hảo (SN 1987), Nguyễn Văn Đức (SN 1982), Nguyễn Công Sơn (SN 1975), Nguyễn Quang Đại (SN 1979), Nguyễn Văn Minh (SN 1974), Ngô Thị Quyên (SN 1976), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1972), đều là thành viên Ban chiến lược công ty, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 7/2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, thực tế Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty.

Để có tiền chi tiêu và phục vụ hoạt động của công ty, Thúy sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, website, Facebook và thông qua cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư, sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn trên khắp cả nước, được dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư.

Ngoài ra, Thúy mời nhiều cá nhân có uy tín, địa vị xã hội tham gia giới thiệu, quảng bá Công ty Nhật Nam hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư; đưa ra cam kết lợi nhuận cả gốc lẫn lãi theo ngày, tương đương mức 7 - 8%/tháng, lợi nhuận sau 2 năm đạt từ 168 - 192% giá trị hợp đồng.

Các dịp lễ, tết, Thúy đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng; số tiền đầu tư càng lớn thì mức ưu đãi càng cao.

Mời cán bộ từng công tác trong ngành công an, quân đội làm cố vấn

Để tạo hình ảnh công ty có quy mô lớn, Thúy thành lập Ban cố vấn, Ban chiến lược và các phòng, ban giúp việc như: phòng kế toán, phòng pháp chế, phòng nhân sự...

Đặc biệt, Thúy còn thuê những cá nhân từng công tác trong các ngành công an, quân đội và cơ quan Trung ương để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị nhà đầu tư của công ty, xưng danh là thành viên Ban cố vấn. Những người này có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín cá nhân để giới thiệu hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Nam và cho biết bản thân cũng đang đầu tư tiền vào công ty, được phân chia lợi nhuận đầy đủ.

Bằng phương thức và thủ đoạn phạm tội nêu trên, trong giai đoạn từ năm 2020 - 2023, Thúy cùng các đồng phạm đã huy động, ký kết 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.

Số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để “hợp thức hóa” nguồn gốc số tiền phạm tội mà có, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân.

Đáng chú ý, bà chủ Nhật Nam còn sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác đứng tên ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu.

Theo Viện Kiểm sát đánh giá, toàn vụ án, bị can Vũ Thị Thúy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Các bị can khác đã thực hiện hành vi huy động, quảng bá, thu hút người nộp tiền vào Công ty Nhật Nam nhằm hưởng tiền hoa hồng doanh số cùng tiền lương, thưởng từ công ty. Do đó, nhóm này phạm tội với vai trò giúp sức tích cực cho Thúy lừa đảo chiếm đoạt tài sản.