Lãi suất tiết kiệm ngày 27/5: Agribank, Vietcombank, BIDV, Sacombank, HDBank... đang niêm yết mức cao nhất bao nhiêu?

Mạnh Đức | 27-05-2026 - 10:42 AM | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 27/5 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa rõ giữa các nhóm nhà băng.

Khảo sát biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại các ngân hàng cho thấy lãi suất huy động đang tập trung chủ yếu trong vùng 4,5–4,75%/năm ở kỳ hạn ngắn từ 1–3 tháng và dao động từ 6–7%/năm ở các kỳ hạn dài hơn.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, mặt bằng lãi suất hiện không có nhiều chênh lệch. Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 4,75%/năm đối với kỳ hạn 1–3 tháng; tăng lên 6,6%/năm ở kỳ hạn 6–9 tháng và đạt 6,8%/năm tại kỳ hạn 12–18 tháng. Trong khi đó, BIDV áp dụng mức thấp hơn ở các kỳ hạn dài, với lãi suất 5,8%/năm cho kỳ hạn 6–9 tháng và 5,9%/năm tại kỳ hạn 12–18 tháng.

So với nhóm ngân hàng quốc doanh, khối ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cạnh tranh hơn, đặc biệt ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tại kỳ hạn 1 tháng, phần lớn ngân hàng niêm yết quanh vùng 4,5–4,75%/năm. Một số nhà băng đang áp dụng mức cao nhất là Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, OCB, Sacombank, PGBank và MSB với 4,75%/năm. Trong khi đó, ABBank niêm yết 3,8%/năm, SeABank ở mức 3,95%/năm và SCB ở mức thấp nhất, chỉ 1,6%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất phổ biến dao động từ 4,65–4,75%/năm. Một số ngân hàng áp dụng mức cao như Nam A Bank, OCB, Sacombank, PGBank, MSB và nhóm ngân hàng quốc doanh ở mức 4,75%/năm. SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất, ở mức 1,9%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng – một trong những kỳ hạn được nhiều người gửi tiền lựa chọn – mặt bằng lãi suất xuất hiện khoảng cách khá lớn giữa các ngân hàng. MSB hiện dẫn đầu với mức 7,2%/năm. Theo sau là LPBank và PGBank cùng niêm yết 6,9%/năm; Bac A Bank ở mức 6,85%/năm; OCB, BVBank, Sacombank và nhóm Agribank, Vietcombank, VietinBank dao động quanh vùng 6,6–6,9%/năm.

Trong khi đó, một số ngân hàng áp dụng mức thấp hơn đáng kể như HDBank ở mức 5%/năm, ACB là 4,9%/năm, SeABank 4,95%/năm hay SCB chỉ ở mức 2,9%/năm.

Đối với các kỳ hạn dài từ 12–18 tháng, cuộc cạnh tranh lãi suất trở nên rõ nét hơn khi nhiều ngân hàng đẩy lãi suất lên vùng 7%/năm.

MSB hiện là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất trong bảng khảo sát khi niêm yết 7,2%/năm cho cả kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. LPBank đứng kế tiếp với mức 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 7,1%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. PGBank cũng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng trước khi giảm xuống 6,8% ở kỳ hạn 18 tháng. VIB áp dụng lãi suất 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Ngoài nhóm dẫn đầu, nhiều ngân hàng khác đang duy trì lãi suất tương đối cao ở kỳ hạn dài như Bac A Bank (6,9%/năm kỳ hạn 12 tháng), OCB (6,9%/năm), BVBank (6,9%/năm), Sacombank (6,8%/năm), Vietcombank, VietinBank và Agribank (6,8%/năm).

