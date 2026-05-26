Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm từ ngày 26/5

Mạnh Đức | 26-05-2026 - 10:21 AM | Tài chính - ngân hàng

MB vừa điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm với động thái giảm tại một số kỳ hạn trung và dài hạn, đồng thời không còn duy trì mức lãi suất cao nhất 7,2%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 26/5, trong đó điều chỉnh giảm tại một số kỳ hạn trung và dài hạn.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới được MB công bố, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ đối với các kỳ hạn từ 12–18 tháng đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 6,35%/năm đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên và 6,3%/năm với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngân hàng không còn duy trì mức lãi suất cao nhất 7,2%/năm từng áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng. Hiện lãi suất niêm yết tại kỳ hạn này đã giảm xuống còn 7%/năm và ngang bằng với các kỳ hạn dài từ 36–60 tháng.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất ở các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng tiếp tục được giữ nguyên. Cụ thể, với khoản tiền gửi trực tuyến từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 1 tháng hiện ở mức 4,5%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,7%/năm; còn nhóm kỳ hạn từ 6–11 tháng duy trì ở mức 5,8%/năm.

Động thái điều chỉnh tương tự cũng được MB áp dụng đối với biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy từ ngày 26/5. Theo đó, với khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 1 tháng ở mức 3,7%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,8%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,1%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng là 4,6%/năm; nhóm kỳ hạn 12–18 tháng ở mức 6,2%/năm; trong khi các kỳ hạn từ 24–60 tháng duy trì mức 7%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy, MB áp dụng mức lãi suất cao hơn khoảng 0,2 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng được niêm yết ở mức 3,9%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,3%/năm; nhóm kỳ hạn 6–11 tháng ở mức 4,8%/năm; kỳ hạn 12–18 tháng là 6,3%/năm; còn các kỳ hạn từ 24–60 tháng duy trì mức 7%/năm.

Lãi suất ngân hàng ACB tháng 5/2026: Kỳ hạn nào đang có mức cao nhất?

Mạnh Đức

Nhịp sống Thị trường

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 26/5

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 26/5 Nổi bật

8 giao dịch chuyển khoản dễ bị kiểm tra nhất năm 2026

8 giao dịch chuyển khoản dễ bị kiểm tra nhất năm 2026 Nổi bật

Triệt phá đường dây “rửa tiền” hàng chục tỷ đồng xuyên quốc gia qua mạng

Triệt phá đường dây “rửa tiền” hàng chục tỷ đồng xuyên quốc gia qua mạng

10:19 , 26/05/2026
Đang xét xử giang hồ Tài 'đen' cùng đồng bọn trong vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai

Đang xét xử giang hồ Tài 'đen' cùng đồng bọn trong vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai

10:06 , 26/05/2026
TNEX hợp tác SOFTDREAMS thúc đẩy tiếp cận vốn số cho người kinh doanh

TNEX hợp tác SOFTDREAMS thúc đẩy tiếp cận vốn số cho người kinh doanh

08:00 , 26/05/2026
Giá vàng hết thời tăng điên cuồng, những người mua 'đu đỉnh' thua lỗ thế nào?

Giá vàng hết thời tăng điên cuồng, những người mua 'đu đỉnh' thua lỗ thế nào?

07:48 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên