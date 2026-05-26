Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 26/5

Đầu giờ sáng hôm nay ngày 26/5, tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết 159,0 – 162,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn là 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng.

DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn cùng một mức 159,0 – 162,0 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng trên thị trường quốc tế ở mức 4.550 USD/ounce, giảm 19 USD/ounce so với cuối phiên hôm qua.

Theo Kitco News, ông Stephen Innes, Đối tác điều hành SPI Asset Management cho rằng đợt bán vàng gần đây ngày càng mang dáng dấp của hoạt động xử lý thanh khoản mang tính bắt buộc từ phía các quốc gia, trong khi đà suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể buộc các ngân hàng trung ương quay trở lại với chính sách tiền tệ nới lỏng, qua đó mở ra giai đoạn tiếp theo của chu kỳ tăng giá dài hạn đối với vàng.

Trong báo cáo phân tích công bố hôm thứ Hai, ông Innes cho rằng diễn biến bùng phát xung đột với Iran khiến vàng giao dịch “giống như một thị trường đang mắc kẹt trong một đợt gọi ký quỹ tạm thời từ thế giới thực”, thay vì phản ánh việc kim loại quý này đã mất động lực tăng giá.

“Làn sóng hoảng loạn bao trùm thị trường vàng sau cú sốc tại eo biển Hormuz chưa bao giờ thực sự xuất phát từ việc nhà đầu tư mất niềm tin vào vàng. Vấn đề cốt lõi là thanh khoản,” ông nhận định. “Giá dầu tăng bùng nổ, các tuyến vận tải biển bị đình trệ, kỳ vọng lạm phát lan rộng khắp hệ thống tài chính như một đường ống khí phát nổ giữa trung tâm tài chính, buộc các ngân hàng trung ương tại những quốc gia nhập khẩu năng lượng phải gấp rút tìm kiếm thanh khoản USD nhằm duy trì ổn định kinh tế trong nước.”

Theo ông Innes, trong bối cảnh như vậy, ngay cả những tài sản dự trữ được xem là bất khả xâm phạm cũng bị mang ra cầm cố. Vàng đang giữ một vị thế đặc biệt trong quá trình tái định giá rộng lớn này. “Vàng không còn đơn thuần là công cụ phòng ngừa lạm phát hay tài sản trú ẩn khủng hoảng,” ông nhận định. “Ngày càng nhiều, vàng đóng vai trò như một dạng bảo hiểm tiền tệ trong một thế giới đang trở nên phân mảnh hơn về cấu trúc, hạn chế hơn về tài nguyên, gánh nặng nợ cao hơn và bất ổn chính trị lớn hơn. Các ngân hàng trung ương hiểu rất rõ điều này, ngay cả khi những cú sốc thanh khoản ngắn hạn tạm thời làm gián đoạn chu kỳ tích lũy vàng.”

Vị chuyên gia thậm chí cho rằng làn sóng bán vàng mang tính bắt buộc gần đây từ phía các quốc gia có thể sẽ càng củng cố chiến lược mua vàng dài hạn của các ngân hàng trung ương thay vì làm suy yếu nó.