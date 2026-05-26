Bắt 2 đối tượng cho vay lãi “cắt cổ” hơn 625%/năm

Theo Châu Tỉnh | 26-05-2026 - 07:16 AM | Tài chính - ngân hàng

Công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng, phát hiện 2 đối tượng cho vay trả góp theo ngày với mức lãi suất lên đến hơn 625%/năm.

Công an xã Hàm Thuận Nam đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên đến hơn 625%/năm.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hàm Thuận Nam phát hiện V.V.Hải (SN 1997) và Đ.C.Trung (SN 2003, cùng quê Thanh Hóa) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

V.V.Hải (trái) và Đ.C.Trung (phải) tại cơ quan Công an

Tại cơ quan công an, Hải và Trung khai nhận đã cho một người dân trên địa bàn vay 100 triệu đồng theo hình thức trả góp hằng ngày. Theo thỏa thuận, người vay phải trả 6 triệu đồng/ngày trong vòng 21 ngày, tương ứng mức lãi suất lên đến 521,4%/năm.

Mở rộng xác minh, lực lượng công an tiếp tục làm việc với nhiều người vay tiền của 2 người này tại các địa bàn lân cận và bước đầu xác định mức lãi suất cao nhất mà các đối tượng áp dụng lên đến 625,7%/năm.

Công an xã Hàm Thuận Nam đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.

