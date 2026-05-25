Ba Phó Tổng giám đốc Eximbank xin từ nhiệm

Quang Hưng | 25-05-2026 - 19:05 PM | Tài chính - ngân hàng

Động thái diễn ra trong bối cảnh ngân hàng đang rà soát toàn diện mô hình hoạt động, tái cơ cấu bộ máy và chuẩn bị cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030 theo hướng tinh gọn, linh hoạt hơn.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự cấp cao tại ngân hàng.

Theo đó, Eximbank cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ba Phó Tổng giám đốc trong ngày 25/5. Cụ thể, ngân hàng nhận được đơn từ nhiệm đề ngày 25/5 của ông Đào Hồng Châu về việc xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng ngày, Eximbank cũng nhận được đơn từ nhiệm đề ngày 25/5 của ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ về việc xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính theo nguyện vọng cá nhân. Theo đề nghị của ông Đào Hồng Châu và ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, thời điểm xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm sẽ từ ngày 1/6/2026 hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị Eximbank.

Ngoài ra, Eximbank cũng nhận được đơn từ nhiệm đề ngày 25/5 của ông Nguyễn Hướng Minh về việc xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân. Theo đề nghị của ông Minh, thời điểm xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm kể từ ngày 15/7.

Về phía Eximbank, ngân hàng cho biết trong thời gian qua đã rà soát toàn diện mô hình hoạt động, xác định chiến lược và định hướng phát triển cho giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa chiến lược, ngân hàng cần nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường khả năng phối hợp trên toàn hệ thống. Vì vậy, việc tinh chỉnh cơ cấu tổ chức lần này là bước đi quan trọng nhằm xây dựng mô hình vận hành tinh gọn hơn, linh hoạt hơn và đồng bộ hơn với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm.

Theo đó, cơ cấu tổ chức mới được thiết kế theo hướng tăng cường tính chủ động của các Khối kinh doanh và vận hành, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và tăng tốc độ triển khai trên toàn hệ thống.

Song song với quá trình triển khai mô hình vận hành mới, Eximbank cũng thực hiện rà soát và sắp xếp lại một số vị trí quản lý phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Eximbank nhấn mạnh hoạt động của ngân hàng vẫn được duy trì ổn định, liên tục và thông suốt trong quá trình triển khai các bước chuyển đổi này.

Quang Hưng

Nhịp sống Thị trường

