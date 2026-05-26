Giá vàng hết thời tăng điên cuồng, những người mua 'đu đỉnh' thua lỗ thế nào?

TS. Nguyễn Trí Hiếu Chuyên gia tài chính 331 bài viết Những nhà đầu tư đã mua vàng từ vùng giá thấp có thể cân nhắc chốt lời trong dịp này nếu đạt mức sinh lời hợp lý, chẳng hạn khoảng 30% so với giá vốn ban đầu. Việc bán từng phần thay vì bán toàn bộ cũng giúp hạn chế rủi ro “bắt sai đỉnh” Tại: Lưu ý quan trọng về việc mua vàng ngày Vía Thần tài

Nếu để nguồn cung khan hiếm kéo dài, giá vàng trong nước có thể tiếp tục cao hơn thế giới hàng chục triệu đồng/lượng Tại: Bao giờ vàng nhập khẩu về thị trường?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mức đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng (giá bán) thiết lập vào chiều 29/1, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 29,3 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng tại vùng đỉnh này hiện lỗ khoảng 32,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh thời gian qua. Kết phiên 25/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Nếu so với mức đỉnh trên 191 triệu đồng/lượng từng thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng nhẫn cũng giảm 29,5 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng nhẫn "đu đỉnh" lỗ khoảng 32,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC 7 ngày gần đây. (Nguồn: SJC)

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã tăng lên gần 4.600 USD/ounce trong ngày đầu tuần, lấy lại đà phục hồi sau những tổn thất từ tuần trước. Dù vậy, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 13% kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu.

Nguyên nhân là những lo ngại về cú sốc lạm phát do giá năng lượng gây ra đã làm dấy lên kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá có khoảng 58% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần thêm 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm nay.

Quan điểm này càng được củng cố sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng Fed nên loại bỏ xu hướng thiên về nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó để ngỏ khả năng nâng lãi suất trở lại nếu lạm phát tiếp tục neo cao.

Ngoài ra, giá vàng thời gian qua chịu áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Khi vàng liên tục tăng mạnh và đạt mặt bằng giá cao, nhiều nhà đầu tư và quỹ đầu tư có xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn, tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường.

Bên cạnh đó, sự phục hồi của đồng USD và biến động của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tác động đáng kể tới giá vàng. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu liên tục điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất, dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển linh hoạt hơn giữa các nhóm tài sản, khiến vàng chịu áp lực dao động mạnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhịp giảm hiện tại chưa phản ánh sự đảo chiều hoàn toàn của xu hướng dài hạn. Thị trường vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố nền tảng như rủi ro lạm phát, bất định địa chính trị, xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng thủ tài sản trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến số.

Giá vàng trong nước đã giảm khoảng gần 30 triệu đồng/lượng so với đỉnh cao hồi đầu năm. (Ảnh minh họa)

Không nên "lướt sóng" vàng lúc này

Khuyến cáo nhà đầu tư trong bối cảnh này, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhấn mạnh: “ Điều quan trọng nhất là quản trị rủi ro và kiểm soát tâm lý. Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng đang bước vào vùng biến động mạnh hơn, thậm chí là quay đầu giảm mạnh nhiều phiên. Do đó việc mua đuổi theo tâm lý đám đông hoặc sử dụng đòn bẩy cao có thể tiềm ẩn rủi ro đáng kể.

Vàng vẫn được xem là tài sản phòng thủ quan trọng trong dài hạn nhưng trong bối cảnh hiện nay, chiến lược thận trọng, phân bổ hợp lý và ưu tiên bảo toàn vốn được đánh giá là phù hợp hơn so với tâm lý đầu cơ ngắn hạn”.

Các chuyên gia khác cũng cho rằng, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường cùng các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá vàng; cân nhắc khi giá ở vùng hợp lý so với xu hướng trung, dài hạn và nên xác định đây là kênh tích lũy dài hạn, cần sự kiên nhẫn để hướng tới hiệu quả ổn định.

Đặc biệt cần lưu ý rằng mua vàng là một hình thức đầu tư có yếu tố rủi ro và cần được cân nhắc thận trọng. Nhà đầu tư nên hạn chế các quyết định ngắn hạn, bởi những biến động trong thời gian ngắn có thể khó lường và đòi hỏi khả năng theo dõi, phân tích thị trường một cách chặt chẽ.

Hiện việc dự đoán chính xác thời điểm giá vàng tăng hay giảm là rất khó, bởi thị trường có thể biến động đột ngột trong thời gian ngắn, khiến nhà đầu tư "lướt sóng" dễ chịu thua lỗ lớn. Vì vậy nhà đầu tư cần theo dõi sát thông tin và phân tích thị trường để đưa ra quyết định mua bán phù hợp.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhận định, vàng nên được xem là một tài sản phòng hộ dài hạn với thời gian nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn để bảo toàn giá trị tài sản trong trường hợp kinh tế bất ổn. Nếu coi vàng là công cụ sinh lời linh hoạt để mua đi bán lại theo kịch bản ngắn hạn thì rủi ro sẽ rất cao.

" Khi nhà đầu tư hiểu sai điều này, họ dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông, nâng kỳ vọng lợi nhuận quá mức và bỏ qua các rủi ro điều chỉnh lớn. Đầu tư vàng thực tế yêu cầu kỷ luật, kiến thức và khả năng quản trị rủi ro rất cao.

Nhà đầu tư cần có một chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Không nên đặt tất cả nguồn vốn vào vàng mà cần kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm để giảm thiểu rủi ro ", ông Hiếu nhấn mạnh.