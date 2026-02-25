Lưu ý quan trọng về việc mua vàng ngày Vía Thần tài

TS. Nguyễn Trí Hiếu Chuyên gia tài chính 328 bài viết Nếu để nguồn cung khan hiếm kéo dài, giá vàng trong nước có thể tiếp tục cao hơn thế giới hàng chục triệu đồng/lượng Tại: Bao giờ vàng nhập khẩu về thị trường?

Người dân vẫn xếp hàng, nhà vàng cảnh báo

Sáng nay (25/2), người dân vẫn xếp hàng tại nhiều cửa hàng để mua vàng bất chấp giá vàng tiếp tục tăng cao. Trong phiên giao dịch sáng nay, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh lên mức 185,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Các cửa hàng vàng thương hiệu tại Hà Nội đông kín khách từ sáng sớm. Tại hệ thống của Bảo Tín Minh Châu, bà Hoàng Thị Thúy Vân - Phó trưởng Phòng Kinh doanh vàng - cho biết, ngay từ những ngày đầu xuân, lượng khách đến giao dịch đã tăng mạnh. Càng sát ngày Vía Thần tài, sức mua càng sôi động, đặc biệt ở các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, vàng miếng nhỏ, đồng xu vàng in hình linh vật.

Các cửa hàng vẫn chật kín khách mua vàng ngày hôm nay (ảnh: Đức Nguyễn).

Theo bà Vân, so với dịp cuối năm và cùng kỳ năm ngoái, lượng khách năm nay ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, doanh nghiệp không khuyến khích người dân mua theo phong trào. “Điều quan trọng nhất lúc này là giữ tâm lý bình tĩnh, không nên chạy theo đám đông. Khách hàng cần cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế và khả năng tài chính trước khi quyết định mua vàng”, bà Vân nhấn mạnh.

Bà Vân cho rằng nếu mua vàng để cầu may đầu năm, người dân chỉ nên chọn sản phẩm có giá trị vừa phải, phù hợp ngân sách cá nhân. Ý nghĩa tâm linh nằm ở sự thành tâm chứ không nằm ở số lượng vàng nhiều hay ít. Việc dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua vàng trong một thời điểm giá cao có thể tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường điều chỉnh sau đó.

Với nhóm khách hàng mua vàng để tích lũy hoặc đầu tư, bà Vân khuyến cáo nên theo dõi sát diễn biến thị trường, lựa chọn thương hiệu uy tín, niêm yết giá công khai minh bạch và có chính sách mua - bán rõ ràng. Việc mua vàng cần dựa trên thông tin chính thống thay vì tin đồn hoặc các hội nhóm trên mạng xã hội.

Đặc biệt, trong dịp cao điểm, nguy cơ xuất hiện các hình thức mạo danh thương hiệu để lừa đảo cũng gia tăng. Bảo Tín Minh Châu khẳng định chỉ bán hàng trực tiếp tại các cơ sở chính thức và không triển khai bán hàng online. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc giao dịch qua các trang mạng xã hội không được xác thực.

Tương tự, ông Trương Quang Đạt - đại diện thương hiệu vàng Bảo Tín Mạnh Hải - cho biết giá vàng năm nay đang ở vùng cao và biên độ dao động lớn. Vì vậy, khách hàng cần đặc biệt thận trọng. Theo ông Đạt, không nên mua vàng vì lo ngại “cháy hàng” hoặc vì thấy người khác xếp hàng đông. Vía Thần tài là một nét đẹp văn hóa đầu năm, song việc chi tiêu vẫn phải đặt trong khả năng tài chính của mỗi cá nhân.

Ông Đạt khuyến nghị khách hàng cần xác định rõ mục đích mua vàng: Tích trữ dài hạn, đầu tư sinh lời hay đơn thuần cầu may. Với mỗi mục tiêu sẽ có cách lựa chọn sản phẩm và số lượng khác nhau. Đặc biệt, ông nhấn mạnh không nên vay mượn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính để mua vàng khi giá đang neo cao. Thị trường vàng chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu như lãi suất, lạm phát, biến động địa chính trị, nên có thể thay đổi khó lường.

Chuyên gia khuyên chốt lời

Trao đổi với PV Tiền Phong , Nguyễn Quang Huy - Chuyên gia Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi - nhận định mùa Vía Thần tài năm nay diễn ra khi giá vàng SJC và nhẫn đang ở mức cao. Sự cộng hưởng giữa yếu tố văn hóa và tâm lý thị trường khiến quyết định mua hay bán không chỉ là hành động mang tính thời điểm, mà còn liên quan đến chiến lược tài chính dài hạn.

Theo ông Huy, trước ngày lễ, nhu cầu thường tăng dần theo hiệu ứng kỳ vọng. Lượng tiền nhàn rỗi sau Tết quay trở lại thị trường, trong khi thông tin về giá vàng xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Điều này khiến giá trong nước có xu hướng nhích lên theo tâm lý đám đông. Chênh lệch mua - bán thường được các doanh nghiệp điều chỉnh rộng hơn trong giai đoạn cao điểm, làm gia tăng chi phí giao dịch.

Sau khi yếu tố mùa vụ qua đi, thị trường sẽ quay lại với các yếu tố nền tảng như giá vàng thế giới, tỷ giá và chính sách tiền tệ. Theo quan sát nhiều năm, khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau cao điểm Vía Thần tài là điều không hiếm gặp khi lực cầu hạ nhiệt. Vì vậy, nhà đầu tư cần tính toán kỹ thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào một ngày giao dịch duy nhất.

Về phân bổ tài sản, ông Huy khuyến nghị vàng chỉ nên chiếm khoảng 10% tổng danh mục đối với nhà đầu tư cá nhân . Nếu tỷ trọng vượt 10-20%, rủi ro tập trung sẽ tăng cao, đặc biệt khi thị trường bước vào chu kỳ điều chỉnh. Phần còn lại nên phân bổ vào tiền gửi, trái phiếu hoặc các kênh đầu tư khác để đảm bảo tính cân bằng và thanh khoản.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, người dân cần cân nhắc kỹ trước khi mua vàng dịp này. Với những người mua nhằm mục đích cầu may, có thể lựa chọn số lượng nhỏ mang tính tượng trưng. Ngược lại, nếu mục tiêu là đầu tư hoặc tích trữ khối lượng lớn, cần tính toán thời điểm và rủi ro biến động giá sau khi cao điểm nhu cầu kết thúc.

Ở chiều bán ra, theo ông Hiếu, những nhà đầu tư đã mua vàng từ vùng giá thấp có thể cân nhắc chốt lời trong dịp này nếu đạt mức sinh lời hợp lý, chẳng hạn khoảng 30% so với giá vốn ban đầu. Việc bán từng phần thay vì bán toàn bộ cũng giúp hạn chế rủi ro “bắt sai đỉnh”.