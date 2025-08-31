Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điều gì đang tác động tới lãi suất cho vay?

31-08-2025 - 07:41 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong bối cảnh kinh tế phục hồi, tín dụng tăng mạnh và cạnh tranh huy động vốn ngày càng gay gắt, các ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân chênh nhau. Chuyên gia dự báo, lãi suất cho vay có xu hướng tăng nhẹ cuối năm 2025.

Một số ngân hàng tăng lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng trong tháng 7. Theo đó, mặt bằng lãi suất trên thị trường nhìn chung ổn định, thể hiện xu hướng rõ rệt ở cả tiền gửi và cho vay.

Về huy động, lãi suất tiền gửi bằng VNĐ tại các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3 - 4,0%/năm với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 4,6 - 5,5%/năm cho kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Với các khoản gửi từ trên 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất ở mức 4,9 - 6,1%/năm; kỳ hạn trên 24 tháng dao động 6,9 - 7,3%/năm.

Mặc dù lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng ở hầu hết các ngân hàng vẫn duy trì dưới 6%/năm, song mức tăng nhẹ của lãi suất huy động trong thời gian gần đây sẽ có tác động lan tỏa đến lãi suất cho vay.

Hầu hết ngân hàng thương mại đã công bố lãi suất cho vay bình quân trong tháng 7, trong đó một số ngân hàng tăng lãi suất cho vay so với tháng 6, mức tăng cao nhất lên đến 0,42%/năm.

Lãi suất cho vay có xu hướng tăng.

Nhóm các ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân trong tháng 7 so với tháng 6, gồm: PGBank (tăng 0,42%/năm) lên mức 7,52%/năm, Sacombank (tăng 0,32%/năm) lên 7,25%/năm, BVBank (tăng 0,18%/năm) lên 8,82%/năm, OCB (tăng 0,14%/năm) lên 7,86%/năm, MB (tăng 0,02%/năm) lên 6,95%/năm, SCB (tăng 0,01%/năm) lên. 5,4%/năm.

Ngược lại, tại nhóm 4 ngân hàng quốc doanh, lãi suất cho vay bình quân tiếp tục giảm nhẹ và niêm yết ở mức thấp nhất hệ thống. Cụ thể, Vietcombank là 5,6%/năm, giảm 0,34%/năm so với tháng 6; BIDV là 5,49%/năm, giảm nhẹ 0,01%/năm; Agribank là 6,5%/năm, giảm nhẹ 0,01%/năm; VietinBank là 5,22%/năm.

Nhóm ngân hàng quy mô nhỏ có lãi suất cho vay bình quân khá cao, trên 8%/năm, gồm: Saigonbank (8,9%/năm), Bac A Bank (8,61%), BVBank (8,57%/năm), Viet A Bank (8,52%), PVCombank (8,29%/năm) và KienlongBank (8,17%/năm).

Dự báo lãi suất cho vay sẽ tăng

Nhóm chuyên gia từ Công ty Chứng khoán MSB dự báo, đến quý IV, lãi suất huy động có thể tăng nhẹ khi tăng trưởng tín dụng thường có xu hướng tăng mạnh về cuối năm bởi đây là mùa kinh doanh cao điểm trong năm. Theo đó, dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lớn sẽ dao động quanh mức 4,7%/năm.

Bên cạnh yếu tố nội sinh từ hoạt động huy động, áp lực tỷ giá vẫn rất lớn và nguy cơ lạm phát tăng cũng tác động đến lãi suất cho vay tăng.

"Chúng tôi ước tính tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khoảng 1,3 - 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Do đó, điều này đã phần nào gây áp lực tăng lên lãi suất huy động ở nhóm ngân hàng thương mại tư nhân nhằm thu hút tiền gửi", chuyên gia phân tích MBS nhận định.

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, từ nay tới cuối năm, lãi suất huy động có xu hướng tiếp tục đi lên nhằm thu hút thêm nguồn vốn từ người dân. Theo đó, lãi suất cho vay có khả năng tăng. Ngoài ra, khi tỷ giá tăng, các ngân hàng buộc phải cân nhắc để không làm giảm sức cạnh tranh của tín dụng . Từ đó, việc điều chỉnh lãi suất cho vay trở thành công cụ cân bằng giữa áp lực từ thị trường tiền tệ và mục tiêu duy trì tăng trưởng tín dụng.

Ông Hiếu cho rằng, lãi suất cho vay tăng nhưng sẽ khó tăng cao khi chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng nỗ lực giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

