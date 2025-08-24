FED phát tín hiệu cắt giảm lãi suất, chứng khoán, vàng, bạc, tài sản số tăng mạnh

Ảnh minh họa.

Tại hội nghị Jackson Hole ngày 22/8, Chủ tịch FED Jerome Powell đã có bài phát biểu được giới đầu tư đánh giá là mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9/2025.

Những phát biểu ôn hòa hơn kỳ vọng của Chủ tịch FED đã “thổi bùng tinh thần hưng phấn trên thị trường”. Theo đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh ngay trong ngày 22/8. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, Nasdaq tăng 1,9%, trong khi Dow Jones gồm 30 cổ phiếu bluechip cũng leo thêm 1,9%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục.

Tương tự, chốt phiên ngày 22/8, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 3.373,89 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 1,1% và đóng cửa ở mức 3.418,50 USD/ounce. Đồng USD cùng ngày giảm 1%, khiến vàng trở nên rẻ hơn với các nhà đầu tư đang nắm giữ các đồng tiền khác.

Cùng pha với giá vàng, giá bạc giao ngay tăng vọt 2,3% so với chốt phiên hôm trước lên 38,95 USD/ounce. Quy đổi theo tiền Việt, giá bạc hiện ở mức 1.024.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.030.000 đồng/ounce (bán ra).

Tại thị trường trong nước, các đơn vị kinh doanh vàng, bạc cũng đồng loạt tăng mạnh giá mua – bán trong sáng nay (23/8).

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), hiện niêm yết giá vàng ở mức 125,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 126,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. Đây cũng là mức cao kỷ lục của giá vàng. Tính từ đầu năm đến này, giá vàng SJC đã tăng hơn 50%.

Với giá bạc, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đang niêm yết giá bạc miếng, bạc thỏi ở mức 1.497.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.543.000 đồng/lượng chiều bán ra, tăng mạnh 36.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Quy đổi theo đơn vị kg, giá bạc thỏi Phú Quý đang mua vào ở mức 39.919.900 đồng/kg và bán ra ở mức 41.146.564 đồng/kg, tăng hơn 933.000 đồng/kg so với sáng hôm qua và tiến sát đến vùng đỉnh giá thiết lập hôm 23/7.

Việc FED cân nhắc giảm lãi suất cũng là thông tin tích cực với thị trường tài sản số (crypto). Trong đó, Ethereum (ETH) đã vượt ngưỡng 4.887 USD, xác lập mức giá cao nhất từ trước đến nay, kéo theo làn sóng tăng trưởng lan tỏa khắp thị trường tiền số.

Trong phiên giao dịch gần nhất, giá Ethereum ghi nhận quanh mức 4.870-4.887 USD, tăng hơn 14% chỉ trong vòng một ngày. Khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 76 tỷ USD, phản ánh lực cầu mạnh mẽ.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2021, ETH trở lại với mức đỉnh lịch sử và tiếp tục được kỳ vọng giữ vai trò đầu tàu trong xu hướng phục hồi của thị trường.

Bitcoin, đồng tiền mã hóa lớn nhất, cũng cho thấy sự bật tăng đáng kể, đang dao động quanh 116.000 USD, tăng gần 4% trong 24 giờ.

Một số đồng tiền khác như XRP cũng tăng 7,12%, BNB tăng 6,42%, SOL tăng 10,46%, DOGE tăng 10,97%, ADA tăng 8,76%...