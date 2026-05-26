TNEX hợp tác SOFTDREAMS thúc đẩy tiếp cận vốn số cho người kinh doanh

Sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong việc kết hợp sức mạnh giữa Tài chính và Công nghệ, nhằm xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện dành cho khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người bán hàng tại Việt Nam.

Số hóa vận hành, khơi thông nguồn vốn: Bài toán khó đã có lời giải

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển vượt bậc, các hộ kinh doanh và người bán lẻ đang đối mặt với áp lực lớn về việc tối ưu hóa vận hành và tiếp cận nguồn vốn linh hoạt. Nhận diện thách thức này, TNEX và Softdreams đã chủ động thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện nhằm mang đến những giải pháp đột phá cho thị trường.

Sự cộng hưởng giữa giải pháp quản trị số ưu việt từ Softdreams và năng lực tài chính số vượt trội của TNEX được kỳ vọng mang lại những cơ hội mới. Trước hết, sự kết hợp này thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, giúp các hộ kinh doanh dễ dàng chuyển dịch mô hình từ truyền thống sang số hóa một cách mượt mà. Đồng thời, mối liên kết còn giúp khơi thông và minh bạch hóa dòng vốn, giải quyết triệt để bài toán tiếp cận nguồn tài chính nhanh chóng, thuận tiện. Cuối cùng, bằng cách tối ưu hóa mọi điểm chạm dịch vụ trên nền tảng số, hai đơn vị hứa hẹn sẽ nâng tầm trải nghiệm người dùng, giúp nhà bán hàng tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí vận hành.

Lợi ích kép từ giải pháp tài chính số: Tiếp vốn vay kinh doanh tín chấp ngay trên nền tảng quản trị

Mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa TNEX và Softdreams mang lại giá trị vượt trội cho cả hai hệ sinh thái thông qua việc cộng hưởng năng lực cốt lõi. Đối với khách hàng của TNEX, việc tiếp cận các giải pháp hóa đơn điện tử, kế toán và vận hành số từ Softdreams sẽ là bệ phóng tối ưu hóa năng lực quản trị dòng tiền. Ngược lại, cộng đồng nhà bán hàng trên nền tảng Softdreams sẽ có cơ hội bứt phá kinh doanh nhờ sản phẩm trọng tâm: Giải pháp vay kinh doanh tín chấp trực tuyến dành riêng cho hộ kinh doanh.

Chia sẻ sâu hơn về định hướng này, ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc TNEX chia sẻ: "Tại TNEX, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là xóa bỏ mọi khoảng cách tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các nhà bán hàng trên nền tảng số. Chúng tôi hiểu rằng, trong nền kinh tế số, tốc độ và sự linh hoạt của dòng vốn chính là năng lực cạnh tranh sống còn của mỗi gian hàng, mỗi doanh nghiệp. Thông qua sự kết nối toàn diện với Softdreams, TNEX mang đến một giải pháp tài chính số: đơn giản, trực tuyến hoàn toàn và tối ưu theo thời gian thực. Đây không chỉ là một khoản vay kinh doanh đơn thuần, mà là sự tiếp sức kịp thời giúp họ vững vàng tối ưu vận hành, tự tin làm chủ công nghệ và bứt phá doanh thu ngay trên không gian số."

Trọng tâm của bước đi này là việc xóa bỏ những rào cản tài chính truyền thống. Giờ đây, cộng đồng nhà bán hàng trên nền tảng Softdreams có thể tiếp cận trực tiếp các gói vay kinh doanh "siêu tốc" từ TNEX với quy trình đăng ký 100% trực tuyến và xét duyệt tự động tức thì. Nguồn vốn kịp thời này sẽ giúp họ chủ động xoay vòng dòng tiền, vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đáp ứng linh hoạt nhu cầu tiêu dùng cá nhân.

Về phía Softdreams, Ông Vũ Văn Luật - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Softdreams cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng giá trị cho tệp khách hàng sẵn có: "Mục tiêu của Softdreams không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các công cụ quản trị như hóa đơn điện tử hay kế toán số, mà là đồng hành toàn diện cùng sự phát triển của hộ kinh doanh. Sự hợp lực với TNEX giúp chúng tôi hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu. Khách hàng giờ đây không chỉ tối ưu được bài toán vận hành mà còn giải quyết được bài toán dòng vốn một cách nhanh chóng, minh bạch ngay tại một điểm chạm duy nhất."

Cộng hưởng sức mạnh hướng tới sự tăng trưởng bền vững

Sự kiện ký kết ngày 21/5/2026 mở ra chặng đường phát triển mới dựa trên việc phát huy trọn vẹn thế mạnh cốt lõi của mỗi bên. Softdreams đóng vai trò nền tảng công nghệ vững chắc với hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh sâu rộng, am hiểu sâu sắc nhu cầu quản trị thực tế. Trong khi đó, TNEX mang đến lợi thế lớn về năng lực thiết kế sản phẩm tài chính số và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thế hệ mới.

Sự kết hợp đồng điệu này kỳ vọng sẽ mang đến một giải pháp liên kết dịch vụ hiệu quả, giúp cộng đồng người kinh doanh thu hẹp khoảng cách với các dịch vụ tài chính số. Bằng cách loại bỏ các rào cản về thủ tục và công nghệ, TNEX và Softdreams đang cùng nhau tạo dựng những giá trị thiết thực, đóng góp tích cực vào bức tranh chuyển đổi số chung và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho hệ sinh thái của cả hai đơn vị trong tương lai.