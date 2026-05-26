Giao dịch bất động sản bằng vàng: Hướng mới kết nối nguồn tài sản tích lũy trong dân

Lý do, điều kiện giao dịch

Sáng 25/5, một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản công bố triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản trong thời gian 5 năm, với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm bảo đảm quyền lợi và giá trị tài sản cho người tham gia.

Một doanh nghiệp bất động sản hỗ trợ người dân dùng vàng để giao dịch bất động sản.

Theo doanh nghiệp, khách hàng sở hữu vàng nhàn rỗi có thể quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư. Sau 5 năm, khách hàng có thể lựa chọn tiếp tục nắm giữ bất động sản hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua nhà, đồng nghĩa với việc hưởng thêm mức lợi tức 10%.

Điều kiện tham gia là khách hàng phải sở hữu vàng trước ngày 25/4/2026 và lượng vàng quy đổi cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà. Phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và được quy đổi theo giá vàng tại thời điểm giao dịch.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc quy đổi ngược lại đều thông qua các công ty vàng bạc đá quý nhằm xác minh nguồn gốc, bảo đảm giá trị tài sản cũng như tính hợp pháp của vàng giao dịch.

Chuyên gia nói gì?

Theo giới quan sát, động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản đang chịu áp lực lớn về dòng vốn. Tín dụng bất động sản vẫn được kiểm soát chặt, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa hồi phục hoàn toàn, trong khi thanh khoản trên thị trường nhà ở còn khá chậm.

Chuyên gia Kinh tế Nguyễn Quang Huy - Trường Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực nội sinh, chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng để giao dịch bất động sản đang gợi mở thêm hướng tiếp cận mới trong việc kết nối nguồn tài sản tích lũy trong dân cư với nhu cầu phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, minh bạch và có kiểm soát.

Theo ông Huy, trong nhiều năm qua, vàng tại Việt Nam không đơn thuần là tài sản đầu tư mà còn mang ý nghĩa tích lũy và bảo toàn giá trị. Nhiều đánh giá cho rằng lượng vàng nắm giữ trong dân đang ở quy mô đáng kể. Nếu một phần nguồn lực này được chuyển hóa phù hợp vào nền kinh tế thực, tác động tích cực có thể xuất hiện ở nhiều cấp độ.

“Đây có thể trở thành nguồn bổ sung vốn trung và dài hạn cho đầu tư, phát triển đô thị, sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng lớn. Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế ngày càng cao, việc khai thác hiệu quả hơn nguồn lực trong dân cư có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng bền vững”, ông Huy nhận định.

Bên cạnh đó, việc đưa tài sản đang ở trạng thái tích trữ vào lưu thông hợp lý cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội, thúc đẩy vòng quay vốn và giảm áp lực phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng. Về dài hạn, xu hướng này phản ánh yêu cầu ngày càng rõ nét của nền kinh tế hiện đại là tài sản cần được quản trị và phân bổ hiệu quả hơn để tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội.