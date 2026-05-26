Tin vui: Xuất hiện gói tín dụng 4 tỷ USD kết nối doanh nghiệp phát thải thấp của Trung Quốc với Việt Nam và khu vực

Sáng kiến này cho thấy trọng tâm của HSBC trong việc hỗ trợ khách hàng chuyển đổi, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, tăng trưởng và mở ra cơ hội.

Gói tín dụng Chuyển đổi và Phát triển bền vững mang đến nguồn tài chính cho các doanh nghiệp Trung Quốc đại lục đủ kiền kiện, đến từ nhiều lĩnh vực như năng lượng sạch, điện hóa giao thông vận tải, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Trung Quốc chiếm khoảng 47% xuất khẩu công nghệ sạch và khoảng hai phần ba xuất khẩu năng lượng mặt trời và pin lưu trữ của thế giới. Doanh số bán xe điện năm 2026 dự kiến sẽ đạt 26 triệu chiếc trên toàn cầu, trong khi lượng điện tiêu thụ từ các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu được dự báo tăng gần gấp đôi từ khoảng 485 TWh trong năm 2025 lên 945 TWh vào năm 2030. Sự mở rộng này còn được hậu thuẫn bởi Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0, được ký tại Kuala Lumpur vào tháng 10/2025 trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47. Nghị định thư này lần đầu tiên mở rộng phạm vi hợp tác thương mại ASEAN - Trung Quốc sang các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số và kết nối chuỗi cung ứng.

Việt Nam có cơ hội hưởng lợi khi các công nghệ năng lượng sạch trở nên phổ biến hơn, nhất là khi 91% dự án điện gió và điện mặt trời mới triển khai trong năm 2024 có giá thấp hơn bất kỳ loại nhiên liệu hóa thạch thay thế rẻ nhất hiện có. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa diễn ra ở Philippines, các lãnh đạo trong khu vực đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy phát triển Lưới điện ASEAN và hướng tới "một tương lai năng lượng tăng kết nối, an toàn và bền vững hơn".

Đặc biệt, Việt Nam nắm giữ một cơ hội quan trọng trong khuôn khổ sáng kiến này. Năng lượng tái tạo chiếm 27,9% tổng công suất điện lắp đặt của Việt Nam năm 2025. Tỷ lệ phổ biến xe điện năm 2025 đạt khoảng 40%, thuộc nhóm cao nhất ASEAN và nằm trong số những thị trường có tốc độ phổ biến xe điện nhanh nhất toàn cầu. Quyết định số 768/QĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển điện lực quốc gia dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải đến năm 2030 tương đương 134,3 tỷ USD, tạo ra nhu cầu lớn đối với công nghệ năng lượng sạch, vật liệu pin.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm cơ hội vươn ra quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, HSBC ra mắt gói tín dụng mới nhằm hỗ trợ đưa các công nghệ và giải pháp sạch ra thị trường theo hướng hiệu quả hơn, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải các-bon trên toàn cầu. HSBC sẽ cấp hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, sắp xếp hợp lý quy trình phê duyệt tín dụng và phát triển các giải pháp tài chính chuyên biệt phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc toàn quốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam, chia sẻ: "Quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng và quy mô rộng lớn. Tỷ lệ sử dụng xe điện cao, các mục tiêu phát triển điện lực đầy tham vọng và mức độ cởi mở ngày càng cao đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao giúp Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp năng lượng sạch Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội vươn ra quốc tế. HSBC có vị thế đặc biệt thuận lợi để hỗ trợ dòng vốn và công nghệ đó và gói tín dụng này càng củng cố thêm năng lực cho chúng tôi để hỗ trợ xu hướng quan trọng này."

Còn bà Natalie Blyth, Giám đốc Toàn cầu về Tài chính Bền vững và Chuyển đổi của HSBC, cho biết: "Trung Quốc là nơi đặt trụ sở của một số doanh nghiệp năng động nhất thế giới trong lĩnh vực phát thải các-bon thấp. Họ đang tạo ra chuẩn mực mới trong ngành sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc, đồng thời đóng vai trò thiết yếu trong việc thay đổi đổi diện mạo hệ sinh thái chuyển đổi.

"Khi các doanh nghiệp này mở rộng quy mô ra quốc tế, họ cần những đối tác tài chính có mạng lưới toàn cầu và chuyên môn phù hợp để hỗ trợ. Gói tín dụng của chúng tôi được thiết kế chính xác cho mục tiêu đó và không ngân hàng nào có vị thế tốt hơn HSBC trong việc hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, tiếp cận và nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong các hệ sinh thái toàn cầu".



