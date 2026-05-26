Nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh nợ thuế kéo dài
Cơ quan Thuế TP Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách doanh nghiệp còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp bất động sản với số nợ lớn.
- 03-06-2025Sắp đóng tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học
- 24-05-2025Dừng giao dịch với doanh nghiệp chưa xác thực sinh trắc học từ 1/7
- 22-05-2025Hơn 108 triệu hồ sơ khách hàng đã được xác thực sinh trắc học
Trong văn bản được ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP Hồ Chí Minh vừa ký ban hành, đã nêu tên gần 4.650 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 4/2026, với tổng số tiền lên đến hơn 9.657 tỉ đồng.
Trong danh sách này, công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise (trụ sở tại số 1 Thùy Vân, phường Tam Thắng) đứng đầu danh sách, với số nợ thuế còn hơn 2.094 tỉ đồng. Một trong các dự án tiêu biểu của liên doanh này tại khu vực Vũng Tàu là dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise có quy mô 220 ha. Dự án này có vốn đầu tư gần 100 triệu USD nhưng mới có sân golf đang hoạt động, còn lại nhiều hạng mục khác đang bị bỏ hoang.
Xếp thứ hai danh sách nợ thuế là công ty CP Đầu tư Golden Hill, với số nợ thuế 1.659 tỉ đồng. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại số 8 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), trong đó dự án Alpha City tại khu đất 87 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh) là dự án điển hình.
Trong danh sách doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 4/2026, còn có các doanh nghiệp lớn khác, như: Công ty TNHH The Forest City (nợ thuế hơn 210 tỉ đồng); các công ty TNHH Timatex và Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp (nợ thuế khoảng 127 tỉ đồng); công ty vận tải biển và bất động sản Việt Hải (nợ hơn 271 tỉ đồng); công ty CP thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt (nợ hơn 254 tỉ đồng);...
Hiện nay, cơ quan Thuế TP Hồ Chí Minh đang áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay hơn đối với các trường hợp kéo dài nghĩa vụ nộp thuế. Trong đó, cơ quan thuế có thể áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, kê biên tài sản hoặc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
XỬ PHẠT NẶNG DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ KÉO DÀI
Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế 2025 do Bộ Tài chính trình, đang được Bộ Tư pháp thẩm định, bổ sung cơ chế xử lý mạnh hơn với doanh nghiệp kéo dài nghĩa vụ thuế hoặc ngừng hoạt động nhưng không hoàn tất thủ tục pháp lý. Theo dự thảo, cơ quan thuế có quyền và nghĩa vụ nộp đơn ra tòa để yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế kéo dài.
Về phía cơ quan Thuế sẽ tiếp tục thực hiện việc nêu tên các doanh nghiệp nợ thuế để răn đe. Việc công khai được thực hiện do các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế năm 2019 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Đại đoàn kết