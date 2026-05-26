Nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh nợ thuế kéo dài

Trong văn bản được ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP Hồ Chí Minh vừa ký ban hành, đã nêu tên gần 4.650 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 4/2026, với tổng số tiền lên đến hơn 9.657 tỉ đồng.

Trong danh sách này, công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise (trụ sở tại số 1 Thùy Vân, phường Tam Thắng) đứng đầu danh sách, với số nợ thuế còn hơn 2.094 tỉ đồng. Một trong các dự án tiêu biểu của liên doanh này tại khu vực Vũng Tàu là dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise có quy mô 220 ha. Dự án này có vốn đầu tư gần 100 triệu USD nhưng mới có sân golf đang hoạt động, còn lại nhiều hạng mục khác đang bị bỏ hoang.

Thông báo mới nhất của Thuế TP Hồ Chí Minh liên quan đến danh sách gần 4.650 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 4/2026. Ảnh chụp tài liệu.

Xếp thứ hai danh sách nợ thuế là công ty CP Đầu tư Golden Hill, với số nợ thuế 1.659 tỉ đồng. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại số 8 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), trong đó dự án Alpha City tại khu đất 87 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh) là dự án điển hình.

Trong danh sách doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 4/2026, còn có các doanh nghiệp lớn khác, như: Công ty TNHH The Forest City (nợ thuế hơn 210 tỉ đồng); các công ty TNHH Timatex và Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp (nợ thuế khoảng 127 tỉ đồng); công ty vận tải biển và bất động sản Việt Hải (nợ hơn 271 tỉ đồng); công ty CP thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt (nợ hơn 254 tỉ đồng);...

Hiện nay, cơ quan Thuế TP Hồ Chí Minh đang áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay hơn đối với các trường hợp kéo dài nghĩa vụ nộp thuế. Trong đó, cơ quan thuế có thể áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, kê biên tài sản hoặc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.