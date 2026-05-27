Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn trưa 27/5

Ngày 27/5, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Trước đó trong phiên 26/5, giá vàng cũng đã giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện ở mức 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Giá vàng nhẫn tại đây cũng điều chỉnh xuống còn 157,2 – 160,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng, vàng nhẫn giảm sâu xuống còn 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lại giảm xuống sát mốc 4.500 USD/ounce, thấp hơn sáng hôm qua khoảng 50 USD/ounce.

Theo các chuyên gia phân tích kim loại quý của Heraeus, giá vàng và bạc tiếp tục chịu áp lực khi lạm phát gia tăng làm thay đổi kỳ vọng lãi suất của thị trường, trong khi nhu cầu đối với hai kim loại quý này cũng đang bị tác động bởi chính sách thuế nhập khẩu mới của Ấn Độ.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, nhóm phân tích cho biết cả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ đều tiếp tục tăng trong tháng trước, trong khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – cũng được dự báo sẽ tiếp tục cao hơn mức mục tiêu 2% của Fed.

“Sau xung đột tại Trung Đông và đà tăng của giá cả hàng hóa, thị trường đã chuyển từ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 1-2 lần lãi suất trong năm 2026 sang dự báo có thể tăng thêm 1 lần lãi suất,” báo cáo nêu rõ. “Trong khi đó, lập trường và thông điệp của Fed gần như không thay đổi. Với việc ông Kevin Warsh được xác nhận tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed tại cuộc họp ngày 17/6, dư địa chính sách hiện vẫn khá hạn chế.”

Các chuyên gia của Heraeus cũng đánh giá tác động từ quyết định gần đây của Chính phủ Ấn Độ nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, có hiệu lực từ ngày 13/5.

“Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu khối lượng lớn dầu mỏ, vàng và bạc. Khi giá hàng hóa tăng mạnh, đồng rupee thường chịu áp lực suy yếu,” nhóm phân tích cho biết. “Trong lịch sử, Ấn Độ thường lựa chọn tăng thuế nhập khẩu nhằm hạn chế nhu cầu nhập khẩu và cải thiện cán cân thanh toán, qua đó hỗ trợ đồng nội tệ.”

“Sau thông báo này, nhiều nhà đầu tư vàng tại Ấn Độ đã tranh thủ bán ra chốt lời,” các chuyên gia của Heraeus cho biết. “Làn sóng chốt lời khiến giá vàng tại thị trường nội địa Ấn Độ ngày 14/5 giao dịch thấp hơn khoảng 200 USD/ounce so với mức giá chính thức.”

Nhóm phân tích lưu ý rằng các ngân hàng Ấn Độ mới chỉ vừa nối lại hoạt động nhập khẩu vàng và bạc sau khi chấp nhận thanh toán mức thuế Hàng hóa và Dịch vụ tích hợp (IGST) 3%. Trước đó, hoạt động nhập khẩu đã bị đình trệ suốt một tháng. Việc gián đoạn nguồn cung kéo dài cùng với quyết định tăng thuế nhập khẩu từ ngày 13/5 được dự báo sẽ khiến lượng vàng và bạc nhập khẩu của Ấn Độ trong quý II/2026 suy giảm mạnh.