Cảnh giác khi gửi tiền ngân hàng

Lợi dụng tâm lý mong muốn nhận được "lãi suất khủng" khi gửi tiền ngân hàng, các đối tượng lừa đảo hiện nay đang giăng ra vô số cạm bẫy tinh vi trên không gian mạng. Nếu không tỉnh táo, người gửi tiết kiệm có thể rơi vào cảnh mất trắng.

ABBank cảnh báo về gói tiết kiệm online cam kết lợi nhuận 18-20%/năm

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) mới đây đã phát đi cảnh báo về việc ngày càng nhiều lời mời gọi gửi tiết kiệm lãi suất cao trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo hay Telegram.

Theo ABBank, đây là một chiêu thức lừa đảo công nghệ cao. Các đối tượng thường lập nhóm chat, sử dụng hình ảnh và giấy tờ giả mạo ngân hàng để tạo lòng tin, sau đó mời gọi người dùng tham gia các “gói tiết kiệm online” với mức lợi nhuận được quảng bá lên tới 18-20%/năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng lãi suất ngân hàng hiện nay.

ABBank cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao

Những lời quảng cáo như “không rủi ro”, “được rút gốc bất cứ lúc nào” hay “cam kết lợi nhuận cao” thường được các đối tượng sử dụng để thu hút người tham gia. Ở giai đoạn đầu, kẻ gian có thể trả lãi đầy đủ với các khoản tiền nhỏ nhằm tạo sự tin tưởng, rồi tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn trước khi chiếm đoạt.

ABBank nhấn mạnh: Khách hàng cần đặc biệt cẩn trọng với các website hoặc ứng dụng lạ được gửi qua mạng xã hội, đồng thời tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính cũng như tính pháp lý của tổ chức, cá nhân đứng ra mời gọi đầu tư.

Ngân hàng này khuyến nghị khách hàng ghi nhớ nguyên tắc “3 KHÔNG - 3 NHANH” để hạn chế rủi ro bị lừa đảo

“3 KHÔNG” bao gồm: KHÔNG tin vào các lời mời đầu tư trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, KHÔNG cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ, KHÔNG chuyển tiền khi chưa xác thực đầy đủ thông tin.

“3 NHANH” gồm: NHANH CHÓNG TRA CỨU, KIỂM TRA thông tin khi nhận được lời mời đáng ngờ; NHANH CHÓNG NGẮT LIÊN LẠC nếu bị gây áp lực hoặc đe dọa; NHANH CHÓNG BÁO CHO CƠ QUAN CHỨC NĂNG hoặc liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.

ABBank khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên môi trường mạng.

2 việc cần làm để tránh rơi vào bẫy “lừa đảo gửi tiết kiệm”

1. Chỉ thao tác trên ứng dụng chính thức của ngân hàng

Để tránh rơi vào bẫy “lừa đảo gửi tiền tiết kiệm”, bạn nên ưu tiên thực hiện gửi tiết kiệm online trên ứng dụng chính thức của ngân hàng.

Các đối tượng lừa đảo hiện thường tạo website giả, ứng dụng giả hoặc mạo danh nhân viên ngân hàng trên mạng xã hội để dụ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với lời hứa lãi suất cao bất thường. Vì vậy, trước khi gửi tiền online, cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng, tải từ kho ứng dụng chính thức và tuyệt đối không đăng nhập qua các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, Zalo hay Facebook.

2. Gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy giao dịch của ngân hàng

Bên cạnh đó, nếu muốn mở sổ tiết kiệm với số tiền lớn, khách hàng nên trực tiếp mang tiền tới quầy giao dịch của ngân hàng để thực hiện. Đây là cách giúp đảm bảo mọi thủ tục, giấy tờ và thông tin tài khoản đều được xác nhận minh bạch, hạn chế nguy cơ bị giả mạo hoặc bị dẫn dụ chuyển tiền sai nơi. Khi giao dịch tại quầy, khách hàng cũng có thể kiểm tra kỹ hợp đồng, mức lãi suất và nhận sổ tiết kiệm hoặc chứng từ xác nhận ngay sau khi hoàn tất giao dịch.