Người thường xuyên chuyển tiền trên 500 triệu đồng chú ý: Quy định mới từ 1/6

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa phát đi thông báo tới khách hàng về việc thực hiện các giao dịch thanh toán giá trị cao qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH).

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, các giao dịch thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phát sinh trong giờ hoạt động của Hệ thống TTĐTLNH sẽ phải được xử lý qua hệ thống này theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trước Agribank, ngày 25/5, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã phát đi thông báo tương tự tới khách hàng. Vietcombank cho biết các giao dịch thanh toán từ 500 triệu đồng trở lên phát sinh trong giờ hoạt động của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng sẽ được thực hiện qua hệ thống này theo quy định của NHNN.

Thời gian gần đây, nhiều khách hàng bày tỏ lo ngại việc các khoản chuyển tiền giá trị lớn sẽ không còn được tự động chia nhỏ để thực hiện qua hệ thống chuyển tiền nhanh 24/7 như trước đây, từ đó có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý giao dịch.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hệ thống thanh toán tại Việt Nam được phân thành hai nhóm gồm thanh toán giá trị thấp và thanh toán giá trị cao. Trong đó, các giao dịch dưới 500 triệu đồng được xếp vào nhóm giá trị thấp và có thể thực hiện qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoặc hệ thống chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử.

Đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên, đây là nhóm thanh toán giá trị cao và phải được thực hiện thông qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước vận hành, quản lý nhằm bảo đảm kiểm soát rủi ro cũng như thanh khoản của toàn hệ thống.

Quy định liên quan đến hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng nằm tại Thông tư số 08/2024/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia.