Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người thường xuyên chuyển tiền trên 500 triệu đồng chú ý: Quy định mới từ 1/6

| | Smart Money

Agribank, Vietcombank vừa phát đi thông báo về quy định mới, liên quan đến giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa phát đi thông báo tới khách hàng về việc thực hiện các giao dịch thanh toán giá trị cao qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH).

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, các giao dịch thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phát sinh trong giờ hoạt động của Hệ thống TTĐTLNH sẽ phải được xử lý qua hệ thống này theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trước Agribank, ngày 25/5, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã phát đi thông báo tương tự tới khách hàng. Vietcombank cho biết các giao dịch thanh toán từ 500 triệu đồng trở lên phát sinh trong giờ hoạt động của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng sẽ được thực hiện qua hệ thống này theo quy định của NHNN.

Thời gian gần đây, nhiều khách hàng bày tỏ lo ngại việc các khoản chuyển tiền giá trị lớn sẽ không còn được tự động chia nhỏ để thực hiện qua hệ thống chuyển tiền nhanh 24/7 như trước đây, từ đó có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý giao dịch.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hệ thống thanh toán tại Việt Nam được phân thành hai nhóm gồm thanh toán giá trị thấp và thanh toán giá trị cao. Trong đó, các giao dịch dưới 500 triệu đồng được xếp vào nhóm giá trị thấp và có thể thực hiện qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoặc hệ thống chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử.

Đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên, đây là nhóm thanh toán giá trị cao và phải được thực hiện thông qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước vận hành, quản lý nhằm bảo đảm kiểm soát rủi ro cũng như thanh khoản của toàn hệ thống.

Quy định liên quan đến hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng nằm tại Thông tư số 08/2024/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia.

Linh San

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gửi tiết kiệm 5 triệu, 3 tháng sau có thể nhận về 500 triệu: Chuyện gì đang diễn ra?

Gửi tiết kiệm 5 triệu, 3 tháng sau có thể nhận về 500 triệu: Chuyện gì đang diễn ra? Nổi bật

Cảnh giác khi gửi tiền ngân hàng

Cảnh giác khi gửi tiền ngân hàng Nổi bật

Quyết định truy nã Trần Mạnh Hùng SN 1986

Quyết định truy nã Trần Mạnh Hùng SN 1986

11:42 , 29/05/2026
Gửi tiết kiệm dài hạn nhưng muốn nhận lãi hàng tháng: Ngân hàng có cho không?

Gửi tiết kiệm dài hạn nhưng muốn nhận lãi hàng tháng: Ngân hàng có cho không?

10:06 , 29/05/2026
Cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên mạng

Cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên mạng

07:18 , 29/05/2026
Tài khoản Vietcombank bất ngờ nhận 20 triệu đồng từ "HUYNH THI THUY NGAN", người phụ nữ lập tức trình báo công an

Tài khoản Vietcombank bất ngờ nhận 20 triệu đồng từ "HUYNH THI THUY NGAN", người phụ nữ lập tức trình báo công an

19:22 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên