Gửi tiết kiệm dài hạn nhưng muốn nhận lãi hàng tháng: Ngân hàng có cho không?

Bạn đọc Vân Nguyễn (Hà Tĩnh) hỏi: “Tôi gửi tiết kiệm dài hạn nhưng muốn lấy lãi hàng tháng để chi tiêu thì có được không hay phải chờ đến khi sổ tiết kiệm đáo hạn?”

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Hiện nay, ngoài hình thức nhận lãi cuối kỳ quen thuộc, nhiều ngân hàng còn cho phép khách hàng lựa chọn nhận lãi định kỳ hằng tháng khi gửi tiết kiệm dài hạn. Đây là giải pháp được khá nhiều người lớn tuổi, người nghỉ hưu hoặc khách hàng muốn có dòng tiền chi tiêu ổn định lựa chọn.

Có thể gửi tiết kiệm dài hạn và nhận lãi hàng tháng

Khi gửi tiết kiệm, khách hàng thường có các lựa chọn về cách nhận lãi như:

- Nhận lãi cuối kỳ

- Nhận lãi hàng tháng

- Nhận lãi hàng quý

- Hoặc nhận lãi trước

Trong đó, hình thức nhận lãi hàng tháng cho phép:

- Tiền gốc vẫn được giữ nguyên trong sổ tiết kiệm

- Hằng tháng ngân hàng sẽ chuyển phần lãi phát sinh vào tài khoản hoặc trả trực tiếp cho khách hàng

Như vậy, bạn không cần chờ tới ngày đáo hạn mới được nhận tiền lãi.

Điểm khác giữa nhận lãi hàng tháng và cuối k

- Nhận lãi cuối kỳ:

+Tổng tiền lãi thường cao hơn một chút

+ Phù hợp với người muốn tối ưu lợi nhuận hoặc tái tục lãi kép

- Nhận lãi hàng tháng:

+ Có dòng tiền đều đặn để chi tiêu

+ Thuận tiện cho nhu cầu sinh hoạt hằng tháng

+ Tuy nhiên lãi suất thực nhận có thể thấp hơn hình thức cuối kỳ

Đây là nguyên tắc phổ biến tại nhiều ngân hàng hiện nay.

Ai phù hợp với hình thức nhận lãi hàng tháng?

Hình thức này thường phù hợp với:

- Người nghỉ hưu

- Người muốn có thêm thu nhập thụ động hằng tháng

- Gia đình cần nguồn tiền chi tiêu ổn định

- Người muốn giữ tiền an toàn nhưng vẫn có dòng tiền đều

Cần lưu ý gì khi chọn hình thức nhận lãi?

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn nên hỏi rõ ngân hàng về:

- Mức lãi suất tương ứng từng hình thức nhận lãi

- Cách nhận lãi (tiền mặt hay chuyển khoản)

- Điều kiện nếu rút trước hạn

Theo Dùng tiền thông thái

Thời báo ngân hàng

Gửi tiết kiệm 5 triệu, 3 tháng sau có thể nhận về 500 triệu: Chuyện gì đang diễn ra?

Gửi tiết kiệm 5 triệu, 3 tháng sau có thể nhận về 500 triệu: Chuyện gì đang diễn ra? Nổi bật

Thay đổi từ 29/5 khách hàng VietinBank cần nắm rõ

Thay đổi từ 29/5 khách hàng VietinBank cần nắm rõ Nổi bật

Cảnh giác khi gửi tiền ngân hàng

Cảnh giác khi gửi tiền ngân hàng

08:40 , 29/05/2026
Cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên mạng

Cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên mạng

07:18 , 29/05/2026
Tài khoản Vietcombank bất ngờ nhận 20 triệu đồng từ "HUYNH THI THUY NGAN", người phụ nữ lập tức trình báo công an

Tài khoản Vietcombank bất ngờ nhận 20 triệu đồng từ "HUYNH THI THUY NGAN", người phụ nữ lập tức trình báo công an

19:22 , 28/05/2026
Phí đóng bảo hiểm chỉ 1,8 triệu đồng/tháng nhưng 67% người Việt vẫn chọn dùng tiền tiết kiệm khi rủi ro ập tới

Phí đóng bảo hiểm chỉ 1,8 triệu đồng/tháng nhưng 67% người Việt vẫn chọn dùng tiền tiết kiệm khi rủi ro ập tới

17:36 , 28/05/2026

