Hồng Kông trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới

Theo thống kê, quản lý tài sản xuyên biên giới trên toàn cầu đã tăng 8,4% lên 15.700 tỷ USD trong năm 2025. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi thị trường mạnh mẽ và nhu cầu đa dạng hóa địa lý ngày càng tăng. Dòng vốn này chủ yếu đổ về 10 trung tâm hàng đầu thế giới, càng làm tăng thêm mức độ tập trung.

Trong đó, quy mô tài sản xuyên biên giới do Hồng Kông quản lý đạt 2.950 tỷ USD, nhỉnh hơn một chút so với mức 2.940 tỷ USD của Thụy Sĩ. Kết quả này chủ yếu nhờ vào dòng vốn từ Trung Quốc đại lục, làn sóng IPO sôi động và sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong năm qua. Hiện dòng vốn từ Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 60% quy mô quản lý tài sản của Hồng Kông, qua đó củng cố vững chắc vị thế của đặc khu này như một cửa ngõ kết nối Trung Quốc với thị trường toàn cầu.

Cục trưởng Tài chính Hồng Kông Trần Mậu Ba (Paul Chan) khẳng định “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” của quốc gia ủng hộ rõ ràng việc Hồng Kông tăng cường vai trò trung tâm quản lý tài sản và tài chính quốc tế. Đây cũng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển “Tài chính+” của đặc khu.

Hiện nay, khi các nhà đầu tư toàn cầu đang tích cực tìm kiếm danh mục phân bổ tài sản đa dạng, Hồng Kông ngày càng thu hút nhiều cá nhân có khối tài sản siêu lớn (UHNWI) và các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office) đến định cư, đầu tư. Lợi thế này có được nhờ cơ chế “Một nước, hai chế độ”, các chính sách kinh tế tự do, cởi mở, minh bạch, dễ dự đoán, cùng môi trường đầu tư an toàn, ổn định và lợi thế kết nối liên thị trường.

Ông Trần Mậu Ba cho biết thêm, nhờ hưởng lợi từ lượng tài sản tăng thêm do sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI), nhu cầu quản lý tài sản và quỹ tại Trung Quốc đại lục cũng như khu vực châu Á sẽ tăng tốc. Điều này được kỳ vọng mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn nữa cho ngành quản lý tài sản và quỹ của Hồng Kông. Chính quyền đặc khu sẽ tiếp tục nắm bắt và thúc đẩy làn sóng này nhằm củng cố, nâng cao vị thế và chức năng trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Kông.

Cả Hồng Kông và Singapore được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng như các trung tâm giao dịch xuyên biên giới với tốc độ khoảng 9% mỗi năm cho đến năm 2030, cao hơn mức trung bình dự kiến 6% của Thụy Sĩ trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, báo cáo của BCG cho biết, mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn, sự đa dạng hóa của Thụy Sĩ vẫn là lợi thế khi nước này thu hút khách hàng từ tất cả các khu vực, trong khi các trung tâm châu Á chủ yếu phụ thuộc vào sự tăng trưởng của Trung Quốc.

“Sự bất ổn về địa chính trị khẳng định lại vai trò của Thụy Sĩ như một trung tâm đặt chỗ toàn cầu cốt lõi, thu hút dòng vốn tìm kiếm sự an toàn từ các khu vực bất ổn hơn như Trung Đông”, báo cáo nêu.

Theo các cố vấn tài chính, nhiều cá nhân giàu có đang tìm cách chuyển tài sản từ khu vực Vịnh sang Thụy Sĩ sau khi xung đột Trung Đông bùng nổ.

“Điều quan trọng nhất cuối cùng vẫn là khả năng gần gũi với khách hàng”, Michael Kahlich, đồng tác giả báo cáo, cho biết. Ông cũng nhận định thế giới đang dần hình thành hai cụm trung tâm tài sản lớn: Singapore và Hồng Kông phục vụ khu vực châu Á, trong khi Thụy Sĩ, Anh và Mỹ phục vụ khu vực phương Tây.