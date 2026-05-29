Thi hành lệnh tạm giam Nguyễn Huy Đạt SN 1976

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với bị can Nguyễn Huy Đạt

Chiều ngày 28/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (sinh năm 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.‎

Qua điều tra xác định, từ tháng 6/2025 đến tháng 02/2026, Nguyễn Huy Đạt đã đưa ra thông tin cần huy động vốn để thực hiện việc đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng quen biết và cam kết sau vài ngày sẽ hoàn trả tiền gốc cùng tiền lãi theo thỏa thuận. Tin tưởng những thông tin do Đạt đưa ra, 07 người đã giao cho Đạt tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Thời gian đầu, Đạt thực hiện việc trả gốc và lãi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các bị hại. Tuy nhiên, sau đó Đạt không tiếp tục thực hiện cam kết, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị hại đã làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.
Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt. Đến ngày 21/5/2026, nhận thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, Đạt đã đến Cơ quan Công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo, đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc của Nguyễn Huy Đạt khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại 0939.735.678 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đức Huy

"Lỗ hơn 70 triệu đồng khi bán vàng nhưng tôi vẫn thấy mình thành công"

Đóng hàng chục triệu tiền phí bảo hiểm mỗi năm, đến khi mắc bệnh thì công ty từ chối bồi thường: Vì sao?

Đề xuất thí điểm thanh toán bằng stablecoin tại trung tâm tài chính quốc tế

20:57 , 29/05/2026
Hồng Kông trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới

20:08 , 29/05/2026
Một ông lớn bảo hiểm vừa phát đi thông báo quan trọng tới khách hàng trên toàn quốc

16:27 , 29/05/2026
Bẫy tín dụng đen và sàn đầu tư ảo: "Kịch bản tâm lý" thao túng người dân trên không gian mạng

15:29 , 29/05/2026

