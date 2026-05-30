Tài khoản phát sinh giao dịch 9.450.000 đồng, người đàn ông SN 1993 phải trình báo công an

Ngày 30/5, Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 9.450.000 đồng do chuyển khoản nhầm, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 27/5/2026, Công an xã Chí Minh tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Tiến Trường (SN 1993, trú xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về việc tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ nhận được số tiền 9.450.000 đồng từ một tài khoản lạ.

Công an xã tổ chức bàn giao tài sản cho người dân vô tình chuyển khoản nhầm

Với tinh thần trung thực và ý thức chấp hành pháp luật, anh Trường đã chủ động đến Công an xã Chí Minh đề nghị hỗ trợ xác minh người đã chuyển nhầm để hoàn trả lại số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Chí Minh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp xác minh và xác định người chuyển khoản nhầm là anh Dương Quang Tiến (SN 1987, trú thôn Đống Lương, xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên).

Qua làm việc với cơ quan công an, anh Tiến đã cung cấp các tài liệu liên quan, xác nhận việc chuyển nhầm số tiền 9.450.000 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Trường vào lúc 18 giờ 08 phút 35 giây ngày 25/5/2026.

Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, tại trụ sở Công an xã Chí Minh, anh Nguyễn Tiến Trường đã thực hiện chuyển trả toàn bộ số tiền cho anh Dương Quang Tiến.

Nhận lại được số tiền của mình, anh Dương Quang Tiến bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Chí Minh cùng nghĩa cử đẹp của anh Nguyễn Tiến Trường.

Theo Công an xã Chí Minh, hành động của anh Trường tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện phẩm chất trung thực, trách nhiệm và tinh thần thượng tôn pháp luật. Việc làm này góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người dân sống nghĩa tình, văn minh và giàu lòng nhân ái trong cộng đồng.