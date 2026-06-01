Thực hiện các giao dịch sau, người dân có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, thậm chí ngồi tù 5 năm

Những lời quảng cáo như "đầu tư 1 ăn 10", "ngồi nhà nhận lãi mỗi ngày" hay "cam kết bảo toàn vốn 100%" xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, các hội nhóm Telegram, Facebook và nhiều nền tảng trực tuyến khác. Đằng sau viễn cảnh làm giàu nhanh chóng đó, không ít nhà đầu tư đã phải trả giá bằng khoản tiền tích lũy nhiều năm.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Bắc Ninh, các hoạt động đầu tư liên quan đến tiền ảo, tiền mã hóa hoặc các loại token tự phát tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi khung pháp lý tại Việt Nam vẫn chưa công nhận đây là phương tiện thanh toán hợp pháp.

Một trong những rủi ro lớn nhất là người tham gia gần như không được bảo vệ. Hiện nay, Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch tiền ảo nào hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc nếu sàn giao dịch ngừng hoạt động, bị tấn công mạng hoặc chủ sàn bỏ trốn, nhà đầu tư có nguy cơ mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình đầu tư tiền ảo còn bị biến tướng thành các hình thức đa cấp. Các đối tượng thường đưa ra cam kết lợi nhuận cao, khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm thành viên mới để nhận hoa hồng. Khi dòng tiền mới không còn đổ vào hệ thống, mô hình có thể sụp đổ, khiến phần lớn người tham gia chịu thiệt hại.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo các giao dịch có tính ẩn danh cao trong môi trường tiền mã hóa có thể bị lợi dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật như rửa tiền hoặc chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi trái pháp luật.

Theo quy định hiện hành, tiền ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định các loại tiền ảo không thuộc danh mục phương tiện thanh toán hợp pháp. Trong khi đó, Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định hành vi phát hành, cung ứng hoặc sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp có thể bị xử phạt hành chính từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Ngoài ra, trong trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể đối diện án tù lên đến 5 năm nếu phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán gây (Theo điểm g khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017).

Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao bất thường hoặc bảo đảm không thua lỗ. Bên cạnh đó, người dân lưu ý không sử dụng tiền ảo để mua bán hàng hóa, dịch vụ dưới mọi hình thức.

Người dân cũng nên tránh tham gia các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, không lôi kéo người thân, bạn bè tham gia các mô hình đầu tư chưa được kiểm chứng, đồng thời cảnh giác với các hội nhóm "đọc lệnh", "chuyên gia tài chính" tự xưng trên mạng xã hội.