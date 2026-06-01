Sử dụng cây ATM của ngân hàng khác nộp tiền vào tài khoản của mình có được không?

Bạn đọc Hiền Vân (Huế) hỏi: Gần nhà tôi vừa có một cây ATM của ngân hàng khác được lắp đặt. Tôi muốn mang tiền mặt ra đó nộp vào tài khoản của mình ở một ngân hàng khác cho tiện thì có được không?


Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Hiện nay, nhiều ngân hàng đã triển khai các loại máy ATM thế hệ mới có chức năng nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản, thường được gọi là CDM (Cash Deposit Machine). Tuy nhiên, không phải máy nào cũng cho phép nộp tiền vào tài khoản của ngân hàng khác.

ATM thường và ATM nộp tiền là hai loại khác nhau

Trước tiên, khách hàng cần phân biệt:

- ATM thông thường: chủ yếu dùng để rút tiền, chuyển khoản, tra cứu số dư...

- Máy CDM (ATM nộp tiền): có thêm chức năng nhận tiền mặt và ghi có vào tài khoản.

Vì vậy, nếu cây ATM gần nhà chỉ là ATM thông thường thì bạn sẽ không thể nộp tiền mặt vào tài khoản qua máy.

Có thể nộp tiền vào tài khoản khác ngân hàng không?

Hiện nay, đa số máy CDM tại Việt Nam chỉ hỗ trợ:

- Nộp tiền vào tài khoản cùng ngân hàng phát hành máy.

- Hoặc nộp vào tài khoản của người khác nhưng vẫn thuộc cùng hệ thống ngân hàng đó.

Ví dụ:

- Bạn có tài khoản tại Ngân hàng A.

- Cây CDM gần nhà thuộc Ngân hàng B.

Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ không thể nộp tiền trực tiếp từ máy của Ngân hàng B vào tài khoản tại Ngân hàng A.

Tuy nhiên, một số ngân hàng đã bắt đầu triển khai các dịch vụ liên kết và mở rộng tiện ích, nên tính năng này có thể khác nhau tùy từng ngân hàng và từng dòng máy.

Nếu muốn nộp tiền nhanh thì làm thế nào?

Bạn có thể lựa chọn một trong các cách sau:

- Tìm cây CDM của chính ngân hàng đang sử dụng.

- Đến quầy giao dịch để nộp tiền mặt.

- Nhờ người thân có tài khoản cùng ngân hàng nộp hộ (nếu phù hợp).

- Chuyển khoản sau khi nộp tiền mặt vào một tài khoản khác.

Hiện nay, nhiều ngân hàng đã tích hợp tính năng tìm ATM/CDM trên ứng dụng Mobile Banking, giúp khách hàng dễ dàng xác định điểm giao dịch gần nhất.

Một số lưu ý khi nộp tiền qua ATM/CDM

- Kiểm tra đúng số tài khoản trước khi xác nhận giao dịch.

- Đếm kỹ tiền và đảm bảo tiền không quá nhàu nát.

- Giữ lại biên lai hoặc chụp màn hình giao dịch.

- Kiểm tra số dư sau khi nộp tiền thành công.

Theo Dùng tiền thông thái

Thời báo ngân hàng

