Có nên chọn thẻ tín dụng chỉ vì mức hoàn tiền cao?

Bạn đọc Quang Hùng (Đà Nẵng) hỏi: Tôi đang có nhu cầu mở thêm hoặc đổi sang một thẻ tín dụng mới để tối ưu chi tiêu hàng tháng. Tuy nhiên, tôi thấy nhiều ngân hàng quảng cáo mức hoàn tiền rất cao nên khá phân vân. Xin hỏi có nên chọn thẻ tín dụng chỉ dựa vào ưu đãi hoàn tiền cao hay không và tôi cần cân nhắc thêm những yếu tố nào để lựa chọn thẻ phù hợp, tránh phát sinh chi phí không mong muốn trong quá trình sử dụng?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Hoàn tiền hấp dẫn: “điểm cộng” nhưng không phải yếu tố duy nhất

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, nhiều ngân hàng liên tục tung ra các dòng thẻ tín dụng với ưu đãi hoàn tiền (cashback) hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Mức hoàn tiền có thể dao động từ 0,3% đến vài phần trăm, thậm chí cao hơn trong các chương trình ưu đãi theo ngành hàng hoặc thời điểm.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, việc lựa chọn thẻ tín dụng chỉ dựa vào mức hoàn tiền cao có thể chưa phải là quyết định tối ưu nếu không xem xét tổng thể các điều kiện đi kèm.

Mức hoàn tiền cao thường đi kèm điều kiện chặt chẽ

Trên thực tế, các chương trình hoàn tiền thường áp dụng nhiều giới hạn như: nhóm ngành hàng được hưởng ưu đãi, mức chi tiêu tối thiểu, hoặc trần số tiền hoàn tối đa mỗi tháng. Ngoài ra, một số giao dịch như thanh toán qua ví điện tử MoMo, ZaloPay hoặc giao dịch không thuộc danh mục hợp lệ có thể không được tính hoàn tiền.

Do đó, mức “hoàn tiền cao” được quảng bá đôi khi chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp, không phản ánh toàn bộ chi tiêu thực tế của người dùng.

Chi phí và lãi suất mới là yếu tố cần cân nhắc

Bên cạnh ưu đãi hoàn tiền, người dùng thẻ tín dụng cần đặc biệt lưu ý đến lãi suất, phí thường niên và các loại phí phát sinh khác. Nếu không thanh toán đúng hạn, tiền lãi có thể nhanh chóng “lấn át” giá trị hoàn tiền nhận được.

Ngoài ra, việc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc chi tiêu vượt hạn mức cũng có thể khiến tổng chi phí sử dụng thẻ tăng đáng kể.

Phù hợp với nhu cầu chi tiêu mới là yếu tố quan trọng

Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ hoàn tiền, người dùng nên lựa chọn thẻ dựa trên thói quen chi tiêu thực tế. Ví dụ, người thường xuyên mua sắm trực tuyến nên ưu tiên thẻ có ưu đãi cho thương mại điện tử, trong khi người hay ăn uống, di chuyển nên chọn thẻ tập trung vào nhóm dịch vụ tương ứng.

Một số ngân hàng như Vietcombank, Techcombank hay VPBank hiện cũng triển khai nhiều dòng thẻ khác nhau, thiết kế theo từng nhóm khách hàng nhằm tối ưu hóa lợi ích sử dụng.

Mức hoàn tiền cao là một lợi thế đáng chú ý, nhưng không nên là tiêu chí duy nhất khi lựa chọn thẻ tín dụng. Người dùng cần cân nhắc đồng thời giữa ưu đãi, điều kiện áp dụng và chi phí sử dụng để đảm bảo hiệu quả tài chính lâu dài, tránh tình trạng “lợi nhỏ - chi phí lớn” trong quá trình sử dụng thẻ.