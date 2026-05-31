Công an sẽ yêu cầu giải trình quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng nếu phát hiện có giao dịch sau

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây, các đối tượng xấu gia tăng hoạt động thu thập, mua bán, thuê mượn thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng để đăng ký tài khoản thanh toán, tài khoản nhận/chuyển tiền quốc tế, tài khoản đặt phòng trực tuyến nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin hoặc tâm lý hám lợi của một bộ phận người dân, các đối tượng dụ dỗ cho thuê, cho mượn hoặc bán thông tin cá nhân để mở tài khoản đứng tên người khác. Hành vi này vô tình tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tham gia các hội nhóm tìm việc làm trực tuyến, đăng tải những lời mời gọi hấp dẫn như: “Chụp căn cước công dân nhận tiền”, “Quét khuôn mặt nhận hoa hồng”, “Đứng tên mở tài khoản hộ”, “Đăng ký tài khoản đặt phòng nhận thưởng”… với mức thù lao từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Sau khi thu thập được dữ liệu cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học, các đối tượng sử dụng để đăng ký và xác thực tài khoản trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến quốc tế như Agoda, Airbnb, Booking.com hoặc các ứng dụng thanh toán điện tử như MoMo, VNPay, PayPal...

Có trong tay những tài khoản mang danh tính thật nhưng do người khác điều khiển, các đối tượng tiến hành đăng tải thông tin giả mạo về khách sạn, homestay, căn hộ nghỉ dưỡng với giá rẻ bất thường hoặc nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng nhanh chóng khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc và chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Thực tế, thời gian qua, Bộ Công an đã nhiều lần phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lôi kéo học sinh, sinh viên và người lao động mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến và rửa tiền. Các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng với nội dung như “việc nhẹ lương cao”, “cho thuê tài khoản ngân hàng”, “nhận tiền hộ”, “xác thực tài khoản nhận hoa hồng” nhằm dụ dỗ người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc giao quyền sử dụng tài khoản cho chúng. Nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết hoặc hám lợi đã trở thành mắt xích trong các đường dây phạm tội công nghệ cao.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 30/3/2026, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp trú tại tỉnh Lâm Đồng về hành vi cho thuê tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật với số tiền 45 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm. Đây là hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng khi người dân cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng vì mục đích vụ lợi.

Đáng chú ý, nhiều người dân cho rằng việc cho mượn, cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân chỉ là hành vi đơn giản và không trực tiếp tham gia vào hoạt động phạm tội. Tuy nhiên, đây là nhận thức sai lầm và tiềm ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Khi phát sinh các vụ việc lừa đảo, tranh chấp thanh toán hoặc giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng tên tài khoản sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình quá trình đăng ký, xác minh và sử dụng tài khoản. Các thông tin như căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ email, dữ liệu khuôn mặt, tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản thanh toán quốc tế đều có thể trở thành căn cứ để xác minh trách nhiệm liên quan.

Trường hợp cá nhân biết rõ mục đích vi phạm pháp luật nhưng vẫn cung cấp thông tin, đứng tên đăng ký, kích hoạt, xác minh hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng thì tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc để lộ hoặc mua bán dữ liệu cá nhân còn tiềm ẩn nguy cơ bị giả mạo danh tính, mở tài khoản trái phép, vay tiền trực tuyến, thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và đời sống riêng tư của chính người bị lộ thông tin.

Trước thực trạng trên, nhằm bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của bản thân, gia đình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân:

- Không cung cấp căn cước công dân, số điện thoại chính chủ, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để đăng ký tài khoản thanh toán, tài khoản đặt phòng trực tuyến hoặc các dịch vụ khác khi chưa xác minh rõ mục đích sử dụng.

- Không chia sẻ mã OTP, mật khẩu Internet Banking; hạn chế gửi hình ảnh căn cước công dân qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin. Cảnh giác với các đường dẫn lạ yêu cầu đăng nhập, xác thực tài khoản hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

- Thường xuyên kiểm tra, quản lý các tài khoản trực tuyến đang sử dụng. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ thông tin cá nhân bị lợi dụng để đăng ký tài khoản trái phép, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để khóa tài khoản; đồng thời lưu giữ các tài liệu, chứng cứ liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là bảo vệ tài sản, quyền riêng tư và sự an toàn của bản thân trước các nguy cơ tội phạm trên không gian mạng.