Người từng chuyển 500.000 đồng vào các tài khoản ngân hàng này, khẩn trương đến công an trình báo

Ảnh minh họa

Theo Báo Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đang xác minh nguồn tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng xảy ra tại tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2025, 2026.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Nhanh (SN 2000, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai; hiện ở xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) cùng một số đối tượng liên quan được xác định có hành vi lừa đảo thông qua hình thức bán các xô cát chứa vàng trên mạng xã hội.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Nhanh đã mua lại hai kênh YouTube có tên "Cuộc sống tìm vàng" và "Bảo Long", đồng thời thuê hoặc mua nhiều tài khoản ngân hàng và sim điện thoại để phục vụ hoạt động lừa đảo, gồm: 4 tài khoản ngân hàng VPBANK số 0334736641 tên TRAN THI HUONG, 394810468 tên DOAN HONG HIEP, 0855950649 tên HOANG THI ANH TUYET, 0778693229 tên NGUYEN THI DUNG và 3 tài khoản ngân hàng VIB số 087723980 tên BUI THI THUY LINH, 087062452 tên DUONG THI VAN ANH, 082171329 tên NGUYEN VAN CUONG.

Các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream trên YouTube, giới thiệu những xô cát được quảng cáo có chứa vàng. Trong quá trình phát trực tiếp, nhóm này thực hiện việc đãi cát, nhặt các hạt màu vàng và khẳng định đây là vàng thật nhằm tạo niềm tin cho người xem.

Theo cơ quan điều tra, mỗi xô cát được rao bán với giá 500.000 đồng. Sau khi khách hàng chuyển tiền mua cát, các đối tượng tiếp tục cân số "vàng" thu được rồi quy đổi thành tiền, thông báo người mua đã trúng lượng vàng có giá trị cao.

Để nhận được số vàng này, khách hàng được yêu cầu chuyển thêm tiền thuế, phí vận chuyển và nhiều khoản chi phí khác. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng chặn liên lạc qua Zalo, YouTube và chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và đề nghị những cá nhân có liên quan hoặc từng là bị hại trong vụ án liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác với các hình thức livestream khoe lợi nhuận, trúng thưởng hoặc bán các sản phẩm có giá trị cao trên mạng xã hội, đặc biệt là những giao dịch yêu cầu chuyển tiền nhiều lần để nhận hàng hoặc nhận thưởng.