Vietcombank có thông báo quan trọng, áp dụng từ ngày 10/6

Mới đây, Vietcombank vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh điều kiện thiết bị. Cụ thể, kể từ ngày 10/6/2026, ngân hàng này sẽ chính thức dừng hỗ trợ ứng dụng VCB Digibank trên toàn bộ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android thấp hơn phiên bản 7.0.

Thay đổi này nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho tài khoản khách hàng trước những rủi ro an ninh mạng, đồng thời mang đến trải nghiệm mượt mà với các tính năng hiện đại nhất. Việc nâng cấp yêu cầu hệ điều hành là bước đi cần thiết của các ngân hàng nhằm loại bỏ các lỗ hổng bảo mật thường tồn tại trên các nền tảng phần mềm đã quá cũ.

Để kiểm tra phiên bản hệ điều hành Android của thiết bị đang sử dụng, khách hàng truy cập mục Cài đặt >> Thông tin thiết bị (hoặc Thông tin điện thoại ) >> Thông tin phần mềm .

Sự thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến hai nhóm khách hàng sử dụng thiết bị Android dưới 7.0. Đối với khách hàng mới, khách hàng sẽ hoàn toàn không thể tìm kiếm hay tải ứng dụng VCB Digibank từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play.

Đối với những khách hàng hiện hữu đang cài đặt sẵn ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành cũ, thiết bị sẽ không thể tiếp nhận các bản cập nhật mới nhất của VCB Digibank. Khi cố gắng truy cập vào kho ứng dụng để thao tác, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông báo "Thiết bị của Quý khách không tương thích". Mặc dù người dùng vẫn có thể tiếp tục thực hiện giao dịch trên phiên bản ứng dụng hiện tại, nhưng việc thiếu vắng các bản vá lỗi bảo mật sẽ làm giảm đi đáng kể sự an toàn và hạn chế trải nghiệm các tiện ích tài chính mới.

Để đảm bảo mọi giao dịch tài chính diễn ra thông suốt và được bảo vệ tối đa, Vietcombank khuyến nghị toàn bộ khách hàng nhanh chóng kiểm tra thiết bị và tiến hành nâng cấp hệ điều hành Android lên phiên bản 7.0 trở lên. Thao tác kiểm tra vô cùng đơn giản, người dùng chỉ cần truy cập vào mục cài đặt trên điện thoại, chọn phần thông tin thiết bị hoặc thông tin điện thoại, sau đó tìm đến mục thông tin phần mềm để xác định phiên bản hiện tại.

Trong trường hợp gặp khó khăn khi thao tác hoặc thiết bị không còn hỗ trợ nâng cấp phần mềm, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với tổng đài chăm sóc khách hàng qua đường dây nóng 1900 54 54 13 (hoặc 1800 1565 dành riêng cho khách hàng ưu tiên). Ngoài ra, các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc luôn sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng giải quyết mọi vướng mắc liên quan một cách kịp thời nhất.