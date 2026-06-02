Ai mới là người thực sự cần bảo hiểm nhân thọ?

Khi nhắc đến lập kế hoạch tài chính, nhiều người thường nghĩ đến tiết kiệm, đầu tư hay tích lũy tài sản cho tương lai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của RBC Wealth Management, một yếu tố quan trọng thường bị bỏ quên là bảo vệ những gì đã tạo dựng được trước các rủi ro bất ngờ của cuộc sống.

Không ai có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra trong những năm tới. Một kế hoạch tài chính được chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn có thể bị đảo lộn bởi bệnh tật, tai nạn hoặc sự ra đi đột ngột của người tạo ra nguồn thu nhập chính trong gia đình. Chính vì vậy, bên cạnh việc tích lũy tài sản, nhiều chuyên gia cho rằng mỗi gia đình cũng cần quan tâm đến các giải pháp bảo vệ tài chính trước những biến cố ngoài ý muốn.

Theo nghiên cứu của LIMRA, tổ chức nghiên cứu ngành bảo hiểm tại Mỹ, có tới 44% hộ gia đình cho biết họ sẽ gặp khó khăn tài chính chỉ trong vòng sáu tháng nếu người kiếm tiền chính qua đời. Con số này cho thấy tác động của những rủi ro bất ngờ có thể lớn hơn nhiều so với những gì nhiều người hình dung.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm dành cho tất cả mọi người. Theo RBC Wealth Management, nhu cầu bảo hiểm thường thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời, phụ thuộc vào độ tuổi, thu nhập, trách nhiệm gia đình và các mục tiêu tài chính của mỗi cá nhân.

Tuổi 20-29: Bắt đầu sự nghiệp﻿

Những người trẻ thường có tỷ lệ tử vong thấp hơn các nhóm tuổi khác. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn không cần quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ.

Ở giai đoạn này, phần lớn người trẻ chưa có nhiều người phụ thuộc và các nghĩa vụ tài chính còn tương đối hạn chế. Tuy nhiên, họ vẫn có thể đang gánh những khoản nợ như vay mua xe, vay học tập, thuê nhà hoặc các chi phí sinh hoạt dài hạn.

Nếu xảy ra rủi ro bất ngờ, các nghĩa vụ tài chính đó có thể trở thành gánh nặng đối với gia đình.

Đây cũng là giai đoạn mà chi phí tham gia bảo hiểm thường ở mức thấp hơn so với các độ tuổi lớn hơn. Việc tham gia sớm có thể giúp người mua duy trì mức phí hợp lý trong thời gian dài.

Các khoản chi phí cần được cân nhắc bảo vệ ở giai đoạn này bao gồm: Chi phí thuê hoặc mua nhà; Các khoản vay và nghĩa vụ nợ cá nhân; Chi phí nuôi dưỡng người phụ thuộc (nếu có); Chi phí y tế và các khoản chi phát sinh khi xảy ra rủi ro.

Tuổi 30-49: Giai đoạn nhu cầu bảo hiểm rõ nét nhất﻿

Theo các chuyên gia của RBC Wealth Management, dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy một người cần bảo hiểm nhân thọ là khi có người khác phụ thuộc vào thu nhập của họ.

Điều này thường xuất hiện khi một người lập gia đình, có con hoặc trở thành nguồn thu nhập chính trong gia đình.

Nếu người tạo ra thu nhập không còn khả năng lao động hoặc qua đời, khoảng trống tài chính để lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vợ hoặc chồng, con cái và các kế hoạch dài hạn của gia đình.

Đây cũng là giai đoạn mà thu nhập thường tăng lên đáng kể, kéo theo các mục tiêu tài chính lớn hơn như mua nhà, tích lũy cho giáo dục con cái hoặc chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Các khoản chi phí cần được tính đến bao gồm: Khoản vay mua nhà hoặc các khoản nợ dài hạn; Chi phí sinh hoạt thường xuyên của gia đình; Chi phí nuôi dạy và giáo dục con cái; Chi phí y tế và các khoản phát sinh khi xảy ra rủi ro; Các mục tiêu tài chính dài hạn như quỹ giáo dục hoặc quỹ hưu trí.

Theo RBC Wealth Management, đây là giai đoạn mà nhu cầu bảo vệ tài chính thường ở mức cao nhất, bởi trách nhiệm gia đình và các nghĩa vụ tài chính đều tăng mạnh.

Tuổi 50 - 59: Củng cố nền tảng tài chính﻿

Đối với nhiều người, đây là giai đoạn đạt đỉnh về thu nhập và khả năng tích lũy tài sản. Mặc dù con cái có thể đã trưởng thành hơn và số người phụ thuộc giảm bớt, nhu cầu bảo vệ tài chính vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Các chuyên gia cho rằng mục tiêu lúc này không chỉ là bảo vệ thu nhập mà còn bảo vệ các kế hoạch tài chính đã được xây dựng trong nhiều năm.

Một rủi ro lớn ở giai đoạn này là người thân có thể buộc phải bán tài sản hoặc thay đổi kế hoạch nghỉ hưu nếu nguồn thu nhập chính đột ngột biến mất.

Những nội dung cần được cân nhắc bảo vệ gồm: Các khoản nợ còn lại; Thu nhập của người phối ngẫu không đi làm hoặc phụ thuộc tài chính; Kế hoạch nghỉ hưu; Chi phí chăm sóc sức khỏe; Nhu cầu chăm sóc dài hạn; Nguồn tài chính dự phòng cho người thừa kế.

Bên cạnh bảo hiểm nhân thọ, nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị bắt đầu quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ chi phí chăm sóc dài hạn khi tuổi tác tăng lên.

Từ tuổi 60 trở lên﻿

Nhiều người cho rằng khi nghỉ hưu thì nhu cầu bảo hiểm nhân thọ không còn quan trọng. Tuy nhiên, theo RBC Wealth Management, bảo hiểm vẫn có thể đóng vai trò nhất định trong kế hoạch tài chính ở giai đoạn này.

Một trong những mục tiêu quan trọng là bảo vệ dòng tiền của người phối ngẫu còn lại. Khi một người qua đời, thu nhập hưu trí hoặc các khoản trợ cấp có thể giảm xuống trong khi phần lớn chi phí sinh hoạt vẫn giữ nguyên.

Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ còn được sử dụng như một công cụ chuyển giao tài sản cho thế hệ sau.

Các mục tiêu cần được cân nhắc bao gồm: Duy trì chất lượng cuộc sống khi nghỉ hưu; Đảm bảo nguồn tiền cho người phối ngẫu còn sống; Thanh toán các khoản nợ còn lại; Dự phòng chi phí chăm sóc dài hạn; Hỗ trợ kế hoạch chuyển giao tài sản cho con cháu; Thực hiện các mục tiêu từ thiện hoặc kế hoạch di sản.

Các chuyên gia cho rằng không có một công thức chung phù hợp với tất cả mọi người.

Nhu cầu bảo hiểm của một người độc thân ở tuổi 25 sẽ rất khác so với một gia đình có hai con nhỏ ở tuổi 40 hay một người đã nghỉ hưu ở tuổi 65. Điều quan trọng không phải là sở hữu một hợp đồng bảo hiểm, mà là thường xuyên đánh giá xem mức độ bảo vệ hiện tại có còn phù hợp với hoàn cảnh sống, trách nhiệm tài chính và các mục tiêu tương lai hay không.

Tham khảo RBC Wealth Management