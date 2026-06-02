Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dò chậm vé xổ số miền Nam, khách suýt mất 6 tỉ đồng

| | Smart Money

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 2-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Sáng 2-6, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về kết quả xổ số miền Nam, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng muộn 3 vé Trà Vinh trúng giải độc đắc (dãy số 512263), do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 29-5.

Quên dò vé xổ số miền Nam, khách suýt mất 6 tỉ đồng - Ảnh 1.

Trúng độc đắc 3 vé Trà Vinh nhưng khách hàng phát hiện trễ mấy ngày. Ảnh: ĐLVS Duy

"Một tiệm vàng đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc rồi liên hệ với đại lý vé số Duy để đổi thưởng lại" - anh Duy thông tin.

Trước đó, vào ngày 29-5, ngay sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, đại lý vé số Duy đã đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải ba 16 vé và trúng giải an ủi 5 vé Trà Vinh.

Ngày 27 và 28-5, đại lý vé số Duy cũng đổi thưởng cho nhiều khách hàng may mắn trúng giải an ủi 16 vé và trúng giải độc đắc 2 vé Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 27-5.

Ở khu vực miền Nam, cùng với TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long là địa phương liên tục có người trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Trong đó, đại lý vé số Duy là một trong những đại lý thường xuyên bán trúng hoặc được khách hàng chọn đổi thưởng giải độc đắc và giải an ủi.

Quên dò vé xổ số miền Nam, khách suýt mất 6 tỉ đồng - Ảnh 2.

Quên dò vé xổ số miền Nam, khách suýt mất 6 tỉ đồng - Ảnh 3.

Đại lý vé số Duy liên tục đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải an ủi và giải độc đắc xổ số miền Nam. Ảnh: ĐLVS Duy

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 2-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

THEO THU TÂM

Người lao động

Từ Khóa:
xổ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay (1/6), loạt ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank,... áp dụng quy định mới

Từ hôm nay (1/6), loạt ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank,... áp dụng quy định mới Nổi bật

Thực hiện các giao dịch sau, người dân có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, thậm chí ngồi tù 5 năm

Thực hiện các giao dịch sau, người dân có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, thậm chí ngồi tù 5 năm Nổi bật

Thông báo mới nhất của ngân hàng về giao dịch chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng

Thông báo mới nhất của ngân hàng về giao dịch chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng

06:45 , 02/06/2026
Tin vui cho người chuyển tiền trên 500 triệu đồng từ hôm nay (1/6)

Tin vui cho người chuyển tiền trên 500 triệu đồng từ hôm nay (1/6)

14:53 , 01/06/2026
Người từng chuyển 500.000 đồng vào các tài khoản ngân hàng này, khẩn trương đến công an trình báo

Người từng chuyển 500.000 đồng vào các tài khoản ngân hàng này, khẩn trương đến công an trình báo

10:50 , 01/06/2026
Truy tố nhân viên môi giới vàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Truy tố nhân viên môi giới vàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

10:29 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên