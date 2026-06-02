Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo mới nhất của ngân hàng về giao dịch chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng

| | Smart Money

Đã có ngân hàng đầu tiên mở lại tính năng tách lệnh tự động cho các giao dịch chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng.

Ngày 1-6, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết vừa triển khai lại tính năng tách lệnh thông minh đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 từ 500 triệu đồng trở lên.

Theo đó, khi khách thực hiện chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động chia thành nhiều giao dịch có giá trị tối đa 499.999.999 đồng/giao dịch và thông báo đầy đủ trước khi thực hiện.

Để hoàn tất giao dịch, khách hàng chỉ cần xác nhận từng lần tương ứng với mỗi giao dịch được tách nhỏ theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Ngân hàng BIDV mở lại tính năng tách lệnh chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng - Ảnh 2.

BIDV là ngân hàng đầu tiên thông báo mở lại tính năng tách lệnh tự động khi chuyển khoản từ 500 triệu đồng

Trước đó, nhiều ngân hàng thương mại như Vietcombank, MSB, SHB, Eximbank, Agribank, VPBank thông báo dừng tính năng tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng ngân hàng số. Các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thông thường thay vì chuyển nhanh 24/7 như trước đây.

Với hình thức chuyển khoản thường, thời gian xử lý tối thiểu khoảng 4 giờ làm việc. Những giao dịch thực hiện sau 15 giờ 55 phút thường sẽ được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý không cấm việc tách lệnh giao dịch. Tuy nhiên, thay vì để hệ thống tự động chia nhỏ giao dịch và thực hiện ngay như trước đây, khách hàng phải được thông báo rõ ràng và xác nhận đối với từng giao dịch được tách ra.

Yêu cầu này nhằm bảo đảm tính minh bạch, đồng thời hạn chế các tranh chấp pháp lý có thể phát sinh liên quan đến việc ngân hàng tự động xử lý giao dịch thay mặt khách hàng.

Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay (1/6), loạt ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank,... áp dụng quy định mới

Từ hôm nay (1/6), loạt ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank,... áp dụng quy định mới Nổi bật

Thực hiện các giao dịch sau, người dân có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, thậm chí ngồi tù 5 năm

Thực hiện các giao dịch sau, người dân có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, thậm chí ngồi tù 5 năm Nổi bật

Tin vui cho người chuyển tiền trên 500 triệu đồng từ hôm nay (1/6)

Tin vui cho người chuyển tiền trên 500 triệu đồng từ hôm nay (1/6)

14:53 , 01/06/2026
Người từng chuyển 500.000 đồng vào các tài khoản ngân hàng này, khẩn trương đến công an trình báo

Người từng chuyển 500.000 đồng vào các tài khoản ngân hàng này, khẩn trương đến công an trình báo

10:50 , 01/06/2026
Truy tố nhân viên môi giới vàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Truy tố nhân viên môi giới vàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

10:29 , 01/06/2026
Sử dụng cây ATM của ngân hàng khác nộp tiền vào tài khoản của mình có được không?

Sử dụng cây ATM của ngân hàng khác nộp tiền vào tài khoản của mình có được không?

10:21 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên