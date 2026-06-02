Thông báo mới nhất của ngân hàng về giao dịch chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng

Ngày 1-6, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết vừa triển khai lại tính năng tách lệnh thông minh đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 từ 500 triệu đồng trở lên.

Theo đó, khi khách thực hiện chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động chia thành nhiều giao dịch có giá trị tối đa 499.999.999 đồng/giao dịch và thông báo đầy đủ trước khi thực hiện.

Để hoàn tất giao dịch, khách hàng chỉ cần xác nhận từng lần tương ứng với mỗi giao dịch được tách nhỏ theo hướng dẫn trên ứng dụng.

BIDV là ngân hàng đầu tiên thông báo mở lại tính năng tách lệnh tự động khi chuyển khoản từ 500 triệu đồng

Trước đó, nhiều ngân hàng thương mại như Vietcombank, MSB, SHB, Eximbank, Agribank, VPBank thông báo dừng tính năng tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng ngân hàng số. Các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thông thường thay vì chuyển nhanh 24/7 như trước đây.

Với hình thức chuyển khoản thường, thời gian xử lý tối thiểu khoảng 4 giờ làm việc. Những giao dịch thực hiện sau 15 giờ 55 phút thường sẽ được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý không cấm việc tách lệnh giao dịch. Tuy nhiên, thay vì để hệ thống tự động chia nhỏ giao dịch và thực hiện ngay như trước đây, khách hàng phải được thông báo rõ ràng và xác nhận đối với từng giao dịch được tách ra.

Yêu cầu này nhằm bảo đảm tính minh bạch, đồng thời hạn chế các tranh chấp pháp lý có thể phát sinh liên quan đến việc ngân hàng tự động xử lý giao dịch thay mặt khách hàng.