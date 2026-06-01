Tin vui cho người chuyển tiền trên 500 triệu đồng từ hôm nay (1/6)

Sau một thời gian nhiều khách hàng lo ngại các khoản chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải chờ xử lý theo luồng thông thường, một số ngân hàng đã bắt đầu triển khai trở lại tính năng chuyển tiền nhanh 24/7 đối với giao dịch giá trị lớn theo cách thức mới, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN, cơ quan quản lý không cấm việc tách lệnh giao dịch. Tuy nhiên, thay vì để hệ thống tự động chia nhỏ giao dịch và thực hiện ngay như trước đây, khách hàng phải được thông báo rõ ràng và xác nhận đối với từng giao dịch được tách ra.﻿

Yêu cầu này nhằm bảo đảm tính minh bạch, đồng thời hạn chế các tranh chấp pháp lý có thể phát sinh liên quan đến việc ngân hàng tự động xử lý giao dịch thay mặt khách hàng.﻿

Mới đây (1/6), ﻿ngân hàng BIDV đã chính thức triển khai lại tính năng chuyển tiền nhanh 24/7 giá trị cao trên ứng dụng SmartBanking.

Theo ngân hàng này, khi khách hàng khởi tạo một giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động tách thành nhiều giao dịch có giá trị tối đa 499.999.999 đồng mỗi lệnh và hiển thị đầy đủ thông tin trước khi thực hiện.

Khách hàng sẽ xác nhận riêng cho từng giao dịch được tách nhỏ theo hướng dẫn trên ứng dụng. BIDV cho biết giải pháp này vừa đáp ứng yêu cầu của NHNN, vừa giúp khách hàng tiếp tục thực hiện các khoản chuyển tiền giá trị lớn thông qua kênh chuyển nhanh 24/7.

Động thái của ngân hàng cho thấy hệ thống đang được điều chỉnh theo hướng vừa bảo đảm tuân thủ quy định quản lý mới, vừa duy trì sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu chuyển tiền giá trị lớn.

Như vậy, thay vì bị "khóa" hoàn toàn khả năng chuyển nhanh đối với các khoản tiền từ 500 triệu đồng trở lên như nhiều người lo ngại, khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ này tại một số ngân hàng, với điều kiện phải xác nhận đầy đủ đối với từng giao dịch được tách nhỏ.