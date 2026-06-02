Người đàn ông lặn lội hơn 30km đường rừng, đến chi nhánh MB phối hợp xác minh giao dịch chuyển khoản 35,6 triệu đồng

Một người đàn ông Gia Lai đã vượt hơn 30km đường rừng để trả lại tiền chuyển khoản nhầm.

Công an xã Vân Canh, anh Hòa (ở giữa) và Ngân hàng MB hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Theo thông tin từ Công an xã Vân Canh (Gia Lai), đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 35,6 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 22/5, chị Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1995, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm 35,6 triệu đồng vào một tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Sau khi phát hiện sai sót, chị Ngọc đã trình báo cơ quan công an địa phương để nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai phối hợp với phía ngân hàng xác minh dòng tiền và xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh Đoàn Thanh Hòa (SN 1999, trú xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai).

Ngày 26/5, Công an phường Lào Cai đã trao đổi với Công an xã Vân Canh để phối hợp xác minh. Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng công an đã đến gặp anh Hòa để thông báo sự việc, đồng thời giải thích các quy định liên quan đến việc hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm.

Sau khi nắm được thông tin, anh Hòa đồng ý phối hợp hoàn trả số tiền cho người chuyển. Tuy nhiên, do để quên căn cước công dân tại lán trại thuộc khu vực thác Hà Dớ, xã Canh Liên (cách 30km đường rừng) nên anh phải quay trở lại lấy giấy tờ.

Đến sáng 28/5, Công an xã Vân Canh đã hỗ trợ đưa anh Hòa đến chi nhánh MB gần nhất, cách trung tâm xã khoảng 35km, để thực hiện giao dịch chuyển trả toàn bộ số tiền 35,6 triệu đồng cho chị Ngọc.

Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng công an hai địa phương cùng sự thiện chí của người nhận tiền, số tiền chuyển nhầm đã được hoàn trả đầy đủ cho chủ tài khoản chỉ sau vài ngày kể từ khi xảy ra sự việc. Chị Ngọc đã nhận lại toàn bộ số tiền trong niềm vui và xúc động.

Theo Công an tỉnh Gia Lai﻿

Linh San

