Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Theo bản tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu và giải trình của Bộ Tài chính về dự thảo Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị lùi thời điểm áp dụng Thông tư thêm 6 tháng so với dự kiến. Cơ quan này cho rằng khoảng thời gian bổ sung là cần thiết để các đơn vị chủ quản nền tảng thương mại điện tử, tổ chức cung cấp giải pháp và các bên liên quan rà soát quy định, nâng cấp hệ thống phần mềm, hoàn thiện kết nối kỹ thuật, kiểm thử vận hành và hướng dẫn người bán thực hiện các yêu cầu mới về hóa đơn điện tử.

doanh nghiệp cần thêm thời gian để nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử. Ảnh minh hoạ.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, việc gia hạn thời gian chuẩn bị sẽ góp phần bảo đảm tính khả thi, đồng bộ khi triển khai, hạn chế nguy cơ gián đoạn hoặc sai sót trong quá trình áp dụng thực tế.

Cùng quan điểm, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đề nghị lùi thời điểm áp dụng Thông tư đến tháng 12/2026. Ngân hàng cho rằng doanh nghiệp cần thêm thời gian để nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử, đặc biệt với các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện quy trình lựa chọn nhà cung cấp nên tiến độ triển khai thường kéo dài.

Liên quan đến xử lý hóa đơn đã lập, cơ quan này đề nghị bổ sung quy định thống nhất với cơ chế ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử. Đối với các hóa đơn được lập theo hình thức ủy nhiệm, cần làm rõ trách nhiệm của người bán và bên nhận ủy nhiệm trong việc thông báo sai sót, điều chỉnh, thay thế hoặc hủy hóa đơn; đồng thời xác định rõ trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, gửi dữ liệu cho cơ quan thuế, chuyển hóa đơn cho người mua và thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan.

Bên cạnh đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng kiến nghị bổ sung hướng dẫn cụ thể đối với các tình huống phổ biến trong giao dịch thương mại điện tử như hoàn hàng, hủy đơn, giao hàng không thành công hoặc thay đổi giá trị thanh toán sau khi đơn hàng đã được ghi nhận trên hệ thống.

Đối với trường hợp phải có văn bản thỏa thuận trước khi điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn, cơ quan này đề xuất cho phép sử dụng dữ liệu điện tử trên hệ thống giao dịch như xác nhận đơn hàng, lịch sử thanh toán, xác nhận hoàn trả hoặc hủy giao dịch thay cho văn bản thỏa thuận riêng, nếu các dữ liệu này đáp ứng yêu cầu về lưu trữ, truy xuất, đối chiếu và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị nghiên cứu quy định về chữ ký số của người bán và người mua trên bản hiển thị hóa đơn điện tử theo hướng bảo đảm tính khả thi. Bộ này lưu ý cần tính đến các trường hợp người mua chưa có chữ ký số hoặc không thể thực hiện ký số tại thời điểm lập hóa đơn.

Giải trình về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết dự thảo hiện quy định người mua không bắt buộc phải có chữ ký điện tử, trừ trường hợp đáp ứng điều kiện kỹ thuật để thực hiện ký số.

Đối với các biện pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá đây là quy định cần thiết và có ý nghĩa tích cực, song cần làm rõ hơn phạm vi và hình thức triển khai để bảo đảm thống nhất trong thực tiễn.

Cơ quan này đề nghị quy định cụ thể nguyên tắc tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn”, bao gồm tần suất quay thưởng, tiêu chí lựa chọn hóa đơn hợp lệ và cơ chế giám sát nhằm bảo đảm công khai, minh bạch. Đồng thời, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua ứng dụng số, nền tảng trực tuyến và phối hợp với doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng kiến nghị bổ sung cơ chế phản hồi kết quả xử lý cho người cung cấp thông tin, qua đó tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin của người dân. Đối với quy định chỉ khen thưởng người cung cấp thông tin đầu tiên, cơ quan này đề nghị làm rõ nguyên tắc xử lý trong trường hợp có nhiều người cung cấp thông tin cùng thời điểm hoặc có giá trị tương đương.

Tiếp thu các góp ý, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo.