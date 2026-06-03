Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay (3/6)

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 3/6, giá vàng trong nước chưa ghi nhận sự điều chỉnh mới so với chốt phiên giao dịch trước đó, sau khi đồng loạt giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng trong ngày 2/6.

Cụ thể, vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng cùng giao dịch ở mức 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết thấp hơn ở chiều mua, ở mức 154,2 – 157,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 154,3 – 157,3 triệu đồng/lượng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giao dịch ở mức 154,2 – 157,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải lúc 6h00

Trong khi đó, giá thế giới vàng giữ ổn định trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi giới đầu tư tập trung theo dõi diễn biến tại Trung Đông và các dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ để đánh giá tác động đối với chính sách tiền tệ.

Giá vàng giao ngay gần như không thay đổi, ở mức 4.490USD/ounce.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho rằng triển vọng của vàng hiện phụ thuộc vào diễn biến của giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD - những yếu tố đang chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình Trung Đông.

“Để tôi chuyển sang quan điểm lạc quan với vàng, thị trường cần xuất hiện thêm động lực tăng giá, cho thấy người mua đang quay trở lại. Hiện tại, thị trường vẫn khá thiếu định hướng khi các nhà đầu tư chủ yếu chờ đợi những tín hiệu mới, đặc biệt từ Trung Đông”, ông nói.

Theo truyền thông Iran, nước này đang xem xét đề xuất thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, dù trong vài ngày gần đây chưa có liên lạc trực tiếp với Washington. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Kể từ khi xung đột bùng phát, giá vàng chịu áp lực khi giá năng lượng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, kim loại quý này thường kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Trong tuần này, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP công bố vào thứ Tư và báo cáo việc làm chính thức của Mỹ vào thứ Sáu. Các dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về hướng đi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Số liệu vừa công bố cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng tại Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh hơn dự kiến, dù hoạt động tuyển dụng thực tế lại giảm do những bất ổn kinh tế vẫn đang hiện hữu.

Ngân hàng Commerzbank hiện dự báo giá vàng sẽ đạt 4.800 USD/ounce vào cuối năm nay, thấp hơn mức dự báo trước đó là 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng ở mức 5.200 USD/ounce vào cuối năm 2027 và cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn.